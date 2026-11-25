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Конец месяца. Предприниматель совершил десятки платежей банковской картой, но необходимые для бухгалтерии документы разбросаны по электронной почте, личным кабинетам поставщиков услуг, а некоторые чеки, возможно, и вовсе затерялись в кошельке. Бухгалтер ждёт документы, и владельцу бизнеса снова приходится тратить время на их поиски.