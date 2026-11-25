Äripäev начинает годовой инвестиционный эксперимент, в рамках которого журналист биржевой редакции Яан Мартин Райк проверит, какие решения принимает искусственный интеллект и способен ли он превзойти доходность рынка. В игру он вкладывает реальные деньги.
Первая неделя инвестиционного эксперимента завершилась победой искусственного интеллекта над рынком. Правда, победу ему принесли не гениальные сделки. При этом ИИ уже предложил новые идеи для инвестиций.
Конец месяца. Предприниматель совершил десятки платежей банковской картой, но необходимые для бухгалтерии документы разбросаны по электронной почте, личным кабинетам поставщиков услуг, а некоторые чеки, возможно, и вовсе затерялись в кошельке. Бухгалтер ждёт документы, и владельцу бизнеса снова приходится тратить время на их поиски.