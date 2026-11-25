Назад «Создать платформу легко, сложнее удержать доверие»: стартап для русскоязычных бизнес-эмигрантов за 4 дня собрал тысячу участников Эмигрант, рижский предприниматель Владимир Долгий-Рапопорт через эстонскую фирму запустил новое объединение деловых людей, говорящих на русском языке за пределами России. По его словам, за 4 дня к нему присоединилась первая тысяча человек. Другие организаторы бизнес-объединений предостерегают – создать платформу сегодня не так сложно, как привлечь к ней устойчивое внимание и удержать доверие участников.

По словам основателя, хотя в первую очередь социальный стартап Gildia рассчитан на выходцев из России, Беларуси и Украины, говорящих на русском языке, крайне заинтересован и в русскоязычных, всю жизнь живущих в Балтии: «Тому, кто открывает кафе сегодня, интересно поговорить не только с тем, кто открыл его вчера, но и с тем, кто сделал это 20 лет назад и знает все подводные камни». Долгий-Рапопорт отметил, что был бы очень рад, если бы к платформе присоединялись те, кто всю жизнь живет в странах Балтии, но понимает, что им проект может предложить меньше, чем недавним или относительно недавним иммигрантам.

«Количество русскоязычных людей, которые уехали из мест, где жили и работали, – и речь не только о России и Украине, но и о других странах, — очень велико. Точных цифр нет, но за последние десятилетия это огромная группа людей. Они по-разному находят себя в странах и городах, куда переезжают. И главное, с чем сталкивается любой мигрант, эмигрант, релокант – как угодно это называть, – это необходимость найти поддержку», – полагает Долгий-Рапопорт. По словам основателя Gildia, адаптироваться к новому обществу, искать ответы на вопросы в одиночку может быть очень трудно. И именно потребность найти тех, кто говорит на том же языке, и уже имеет схожий опыт, помогает закрыть новый социальный стартап. В проект в том числе интегрированы самые популярные русскоязычные чаты в разных странах.

Среди конкретных задач, которые надеется решить Gildia, основатель называет международный поиск партнеров и контрагентов, подрядчиков и просто друзей. В перспективе он обещает и другие функции, например, помощь в подборе персонала. «Например, если вам нужен сотрудник. Институт репутации после переезда разрушен: вы ничего не знаете обо мне, я ничего не знаю о вас. Раньше, когда мы жили там, где родились, нам было проще это друг про друга понять. Мы хотим попробовать воссоздать этот институт репутации, чтобы поиск сотрудника не сводился к перечитыванию бесконечных бессмысленных резюме, а включал личные рекомендации», – отмечает он.

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Также он допускает, что через стартап деловые люди смогут объединяться для реализации благотворительных инициатив. За 4 дня собрали первую тысячу участников «Публичное лицо Gildia – я, а остальные сооснователи непубличны, – рассказывает Долгий-Рапопорт. – Мы можем сказать, что никто из них не связан с крупным бизнесом или государственной службой или госкомпаниями. Это такие же частные лица, как и я, мои друзья. Просто более щепетильно относящиеся к своей приватной жизни». Кто такой Владимир Долгий-Рапопорт? Владимир Долгий-Рапопорт – российский и латвийский бизнесмен родом из Москвы. Согласно интервью предпринимателя, в разное время он работал в медиа – в «Коммерсанте», затем работал в журнале «Секрет фирмы», дизайн-студии Студии Артемия Лебедева, «Афише» и ТАСС. В последние годы Долгий-Рапопорт известен благодаря созданию в российской столице частной футбольной школы GirlPower FC, а также детской TagSport, ныне закрытой. В материале Т-Ж он сообщал, что совместный оборот TagSport и GirlPower в 2021 году составлял порядка 30 млн рублей (порядка 300 000 евро). В 2022 году Долгий-Рапопорт покинул Россию и с тех пор не возвращался. Он отмечает, что и сегодня удаленно продолжает участвовать в жизни футбольной школы, не получая вознаграждения: «Это часть моего сердца». Текущая деятельность Долгого-Рапопорта в Европе, по его собственным словам, – бизнес-консультирование и развитие собственных стартапов за пределами России. Формально стартап функционирует через эстонское юридическое лицо, компанию ShePlaysPro OÜ. Долгий-Рапопорт – ее единственный владелец и член правления. Он признается, что Эстония была выбрана благодаря простоте регистрации и управления компанией. А саму фирму он в прошлом учредил не ради Gildia, а ради другого своего стартапа, связанного с развитием женского футбола, отсюда и необычное имя. Долгий-Рапопорт рассказывает, что за первые четыре дня после анонса Gildia к проекту присоединились порядка 1000 участников. Основные регионы, из которых регистрировались участники, – это Европа (Испания, Германия, страны Балтии), Израиль, Кавказ (Армения и Грузия), появляются первые члены из Америки и Австралии. В целом, по наблюдению основателя, распределение соответствует направлениям русскоязычной миграции. При этом бизнесмены, находящиеся в России и Беларуси, присоединиться к сообществу не смогут, а сам стартап руководствуется финансовыми и организационными ограничениями, установленными ЕС. При этом в условиях платформы указано, что она не проверяет участников и их компании. По словам Владимира, первые отзывы были смешанными, двух типов: «“Как здорово, как давно этого не хватало, как это нужно”. Второй: “Как давно этого не хватало, это очень нужно, но технически сделано очень плохо”. Второй тип отклика обычно дают люди, которые всю жизнь занимаются разработкой и больше всех знают. Мы с ними с удовольствием общаемся, чтобы улучшать продукт». «Сейчас проект существует на наши карманные деньги. Он не требует больших расходов. Благодаря развитию искусственного интеллекта многое стало гораздо дешевле. Но команда очень маленькая – четыре человека. Мы не можем поддерживать проект бесконечно на свои деньги, поэтому в какой-то момент отдельные функции станут платными. Надеемся, что появится и рекламная модель, возможно, платные сервисы», – размышляет Долгий-Рапопорт. При этом он обещает, что основной функционал в Gildia останется общедоступным. Инструментов много, вопрос в удержании доверия Горячие новости dv.ee Надежда смягчить удар не оправдалась. Eesti Energia официально объявила о сокращении свыше 340 сотрудников dv.ee Ушедшая в отставку Йоллер не единственная, Михал тоже нарушил тот же закон Другие министры тоже нарушали закон dv.ee В двух компаниях под угрозой сокращения почти 200 арендованных работников. «В мире творится что-то безумное» KM В Ида-Вирумаа социальным работникам и специалистам сферы здравоохранения предлагают бесплатно пройти супервизию

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«Сейчас любую платформу легко построить: есть ИИ и множество разных инструментов. Но заработает ли она? Смогут ли ее достаточно хорошо разрекламировать, чтобы люди ей пользовались? Вопрос в том, какие у команды бюджеты на маркетинг и сколько личного времени она готова вложить в проект. Это, мне кажется, сейчас самое главное», – отмечает руководительница делового клуба Prime Business Club Дарина Гамм-Иневатова. По ее словам, сама она не ощущает нехватки социальных инструментов для русскоязычных предпринимателей, однако все зависит от способности новых инициатив привлечь и затем удерживать внимание целевой аудитории.

«Одно дело – громко заявить о себе, другое – удержать людей, чтобы они чувствовали себя как дома, доказать долгосрочную пользу нового инструмента. Есть сообщества, в которых формально состоят тысячи людей, а участники все равно чувствуют себя одинокими», – отмечает Гамм-Иневатова.

По ее словам, при организации Prime Business Club, которому сейчас около трех лет, «снять первые сливки», то есть собрать первых участников, удалось достаточно быстро, но на выстраивание устойчивого сообщества ушел год и более. «Собрать первую аудиторию, как я говорю, получилось быстро. Мы показали, что у клуба и предпринимателей, которые приходят, есть энергия. Но потом довольно долго искали форматы, которые удерживали бы участников и создавали доверие», – делится опытом она.