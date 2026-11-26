Волна сокращений заставила рынок недвижимости напрячься. Владелец офиса Pipedrive надеется на волну найма
Владельцев офисных площадей уже много лет преследует большой объем пустующих контор, и последние сообщения о сокращениях усиливают напряженность в секторе. По словам аналитиков, старые здания могут не спасти ни инвестиции, ни низкая цена.
Компания Pipedrive, разрабатывающая программное обеспечение для продаж, после масштабных сокращений рассматривает возможность уменьшить офисные площади.
Foto: Liis Treimann
Масштабные сокращения в Pipedrive, потрясшие IT-рынок, вызвали тревогу и на рынке недвижимости. Из 380 сотрудников компании в Эстонии работу потеряют 236 человек.
Значительная часть из них до сих пор работала в представительском офисе Pipedrive в Таллинне площадью 5400 квадратных метров, где есть отдельный этаж для досуга, иглу-сауна и спортзал. Руководитель по стратегии в сфере недвижимости и управлению ею в Pipedrive Аге Кималане отметила, что в будущем им, возможно, не понадобятся все семь этажей, однако решения о том, что делать с лишними площадями, пока не принято.
Здание Pipedrive и весь остальной квартал Woho, расположенный на перекрестке у ипподрома, принадлежат трем девелоперам: контрольный пакет находится у EKE, меньшие доли принадлежат Retterra и Polaria Kinnisvara. Руководитель EKE и компании-застройщика всего квартала Карл Адер заявил, что до сих пор они не обсуждали с Pipedrive сокращение арендуемых площадей. «Если они захотят что-либо обсудить по этому вопросу, мы, разумеется, их выслушаем», – отметил Адер.
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