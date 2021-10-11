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    Пекарню Rõngu Pagar критикуют за противоречивую маркировку товара

    Активно развивающаяся в последнее время компания Rõngu Pagar подверглась критике со стороны потребителей из-за противоречивой информации о содержании консервантов и сахара в продукции. Руководство пекарни утверждает, что их "неправильно поняли", пишет Äripäev.

    Владелец пекарни Rõngu Pagar Яанус Пери.Фото: Вяйну Розенталь
    Волна критики началась c популярной Фейсбук-страницы под названием Fuudish, которую ведет Марге Тава, пропагандирующая здоровое питание, сообщает Äripäev.
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