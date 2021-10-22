Новости

dv.ee

22 октября 2021 в 13:49 Поделиться:









Nordica, Regional Jet и Transpordi Varahaldus хотят объединить в авиационный концерн

Иллюстративное фото.

Министерство экономики и коммуникаций займется созданием нового авиационного концерна, который объединит государственные компании Nordica, Regional Jet и Transpordi Varahaldus.

Читайте также Несмотря на убытки, Regional Jet закончила прошлый год в плюсе

В долгосрочной перспективе это позволит приватизировать будущую коммерческую организацию, сообщает rus.err.ee со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики и коммуникаций.

Согласно идее, которую уже одобрило правительство, компании Nordic Aviation Group, Transpordi Varahaldus и Regional Jet будут объединены в одну головную организацию, став независимыми от коммерческой деятельности друг друга.

"У нас есть три сильных авиационных предприятия, для роста которых целесообразно освободить Regional Jet от статуса дочерней компании Nordica", - сказал министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.

"Это обеспечит наличие двух равноправных предприятий, что позволит им самостоятельно осуществлять аутсорсинг и развивать авиационный бизнес, а также создаст предпосылки для продажи долей компаний в будущем", - добавил министр.