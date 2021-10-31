Каллас и Мёльдер представят Эстонию на конференции ООН по изменению климата
Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock
В воскресенье, 31 октября, в Глазго открывается 26-я сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС-26 РКИК ООН).
На предназначенной для глав государств церемонии открытия проходящей с 1 по 2 ноября климатической конференции Эстонию будет представлять премьер-министр Кая Каллас. На второй неделе конференции состоятся встречи министров, на которых Эстонию будет представлять министр окружающей среды Тынис Мёльдер, сообщает rus.err.ee.
Представители почти 200 стран соберутся в Шотландии на две недели, чтобы продолжить обсуждение того, как добиться решения задач, поставленных климатическим соглашением, которое было достигнуто в Париже шесть лет назад, и предотвратить реализацию наихудших сценариев изменения климата.
По оценке экспертов, конференция в Глазго может стать для мировых промышленных держав последним шансом согласовать меры, которые позволят затормозить процесс глобального потепления на планете.
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