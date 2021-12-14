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14 декабря 2021 в 7:46 Поделиться:









SpaceX планирует извлекать углекислый газ из атмосферы и превращать его в ракетное топливо

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Основатель SpaceX Илон Маск сообщил в твиттере, что космическая компания начинает программу по производству ракетного топлива из двуокиси углерода, выведенной из атмосферы, пишет «Медуза».

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«SpaceX начинает программу по извлечению CO2 из атмосферы и превращению его в ракетное топливо. Пожалуйста, присоединяйтесь, если интересно», — написал Маск в твиттере. Он добавил, что это также будет иметь значение для полетов на Марс.

Ракета SpaceX Falcon 9 использует в качестве топлива керосин, который помимо других химических веществ выбрасывает в атмосферу углекислый газ.

Двуокись углерода образуется при сгорании ископаемого топлива и является основным парниковым газом, способствующим климатическому кризису.