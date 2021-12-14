  • Поделиться:

    SpaceX планирует извлекать углекислый газ из атмосферы и превращать его в ракетное топливо

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Основатель SpaceX Илон Маск сообщил в твиттере, что космическая компания начинает программу по производству ракетного топлива из двуокиси углерода, выведенной из атмосферы, пишет «Медуза».

    Читайте также
    13 декабря 2021
    Илон Маск стал человеком года по версии журнала Time
    «SpaceX начинает программу по извлечению CO2 из атмосферы и превращению его в ракетное топливо. Пожалуйста, присоединяйтесь, если интересно», — написал Маск в твиттере. Он добавил, что это также будет иметь значение для полетов на Марс.
    Ракета SpaceX Falcon 9 использует в качестве топлива керосин, который помимо других химических веществ выбрасывает в атмосферу углекислый газ.
    Двуокись углерода образуется при сгорании ископаемого топлива и является основным парниковым газом, способствующим климатическому кризису.

    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме

Законопроект: государство начнет оценивать безопасность иностранных инвестиций
Swedbank аннулировал заявки на подписку на акции OA Coffee
Совет Кассы по безработице утвердил бюджет на следующий год
Инвестор
Подписка на акции Hagen Bikes в 15 раз превысила объем предложения
В понедельник компания по производству грузовых электровелосипедов Hagen Bikes сообщила о результатах подписки на ее акции - инвесторы подписались на сумму 7,5 миллиона евро, что в 15 раз больше объема акций, предложенных компанией.
В понедельник компания по производству грузовых электровелосипедов Hagen Bikes сообщила о результатах подписки на ее акции - инвесторы подписались на сумму 7,5 миллиона евро, что в 15 раз больше объема акций, предложенных компанией.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Эпоха Меркель завершилась. Что дальше?
Завершение эпохи Ангелы Меркель – это гораздо больше, чем окончание какого-то периода времени и отнюдь не только для Германии, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Завершение эпохи Ангелы Меркель – это гораздо больше, чем окончание какого-то периода времени и отнюдь не только для Германии, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Все мнения
Эпицентр
Врач Андрей Сырица: миллион евро на собственную семью - это много или мало?
«На эти деньги я покупаю свои эмоции», - говорит гинеколог и владелец частной клиники Elite Андрей Сырица, получивший в прошлом году дивиденды на сумму более миллиона евро. Фамилия доктора Сырицы фигурирует также в ТОПе дивидендов по версии Äripäev, который будет опубликован в ближайшие дни.
«На эти деньги я покупаю свои эмоции», - говорит гинеколог и владелец частной клиники Elite Андрей Сырица, получивший в прошлом году дивиденды на сумму более миллиона евро. Фамилия доктора Сырицы фигурирует также в ТОПе дивидендов по версии Äripäev, который будет опубликован в ближайшие дни.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: Илон сказал - Маск сделал
В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение