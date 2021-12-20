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    Стоимость куриных яиц вырастет в среднем на 20%

    Иллюстративное фото. Фото: Andres Haabu

    Производители яиц планируют поднять стоимость продукции в среднем на 20% из-за роста цен на зерно, пишет Rus.Delfi.

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    2 декабря 2021
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    По словам руководителя производства Baltic Agro Тимо Силдвеэ, урожай злаковых в этом году был не самым хорошим, особенно в северном полушарии: "Всем, кто использует на корм зерно, трудно, потому что это приводит к росту цен на конечный продукт".
    У крупнейшего в Эстонии производителя яиц — Dava Foods — расходы на корм составляют почти 70% от всех расходов, поэтому рост цен на газ и электричество является второстепенной проблемой.
    По словам члена правления Dava Foods Владимира Сапожнина, долгое время стоимость яиц оставалась довольно низкой. Это отчасти объясняется тем, что яйца собственного производства покрывают в Эстонии почти половину рынка, вторая половина покрывается за счет продукции из Литвы, Польши, Украины или Беларуси. То есть местным производителям приходится снижать цену на продукцию, чтобы оставаться конкурентоспособными.
    Чтобы обеспечить приток инвестиций (необходимый, например, чтобы избавиться в производстве от клеток) и сохранить устойчивость производства, Dava Foods повысит цены на яйца с нового года на 20%.

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