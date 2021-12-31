Tesla отзывает в США более 475 тысяч электромобилей
Компания Tesla отзывает в США для исправления неполадок более 475 тысяч автомобилей, сообщает BBC News.
Логотип Tesla (иллюстративное фото).Фото: Shannon Stapleton, Reuters/Scanpix
356 309 автомобилей модели Tesla 3 выпуска 2017-2020 годов будут отозваны из-за потенциальных проблем с камерой заднего вида, передает BBC News.
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