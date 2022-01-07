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    Карис раскритиковал систему компенсации расходов на электроэнергию

    Президент Эстонии Алар Карис.Фото: Liis Treimann

    Президент Алар Карис подверг критике административную нагрузку, возникшую в связи с системой компенсации расходов на электроэнергию; по его мнению, возможности Эстонии как электронного государства позволяют принимать более гибкие решения, чтобы помочь людям в подаче ходатайств, пишет rus.err.ee.

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    "За 20 лет, в течение которых в Эстонии используются ID-карты и цифровые подписи, государство продвинулось настолько далеко, что на основе обширных баз данных оно может принимать гибкие решения о том, когда предлагать помощь людям, которые в ней нуждаются, без необходимости подачи заявлений, которые создают ненужную административную нагрузку", - заявил Карис, посетивший в четверг Департамент государственных информационных систем (RIA).
    Президент добавил, что в э-государстве можно было бы найти по возможности простое решение для распределения пособий пострадавшим от энергокризиса людям.
    Министерство финансов объявило в пятницу о том, что государство подготовилось к частичному возмещению счетов за электричество, газ и отопление, а местные самоуправления уже начали принимать заявки или начнут это делать в ближайшее время.
    Вместе с ходатайством необходимо представить счета за коммунальные услуги и документы, подтверждающие сумму доходов домохозяйства.

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