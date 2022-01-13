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13 января 2022 в 9:13 Поделиться:









Производители продуктов питания ждут от правительства новых антикризисных мер

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Торгово-сельскохозяйственная палата Эстонии предложила правительству установить в качестве временной меры предельную цену на электричество и снизить ставку акциза на газ, причем задним числом, пишет rus.err.ee.

Согласно предложению Палаты, в качестве временной меры следует установить предельную цену на электричество в размере 80 евро за мегаватт-час и уменьшить ставку акциза на газ до установленного Европейским Союзом минимума.

По мнению представителей Палаты, эти меры следовало бы применить задним числом, начиная с четвертого квартала прошлого года.

Торгово-сельскохозяйственная палата приводит пример: в декабре 2020 года счет за электричество у одного предприятия пришел на сумму 15 000 евро, а через год сумма увеличилась до 150 000 евро, причем потребление энергии не изменилось.

Помимо удорожания электричества, природного газа и моторного топлива, увеличились расходы на сырье, упаковку и обращение с отходами; ситуацию усложняет также дефицит рабочей силы и рост расходов на заработную плату.