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    Проекты застройки в Пыхья-Таллинне вызвали резкий скачок цен на недвижимость

    Иллюстративное фото. Фото: Raul Mee

    Индекс Pindi, отражающий среднюю стоимость сделок с квартирной собственностью в 17 крупнейших городах Эстонии, в декабре повысился на 8%, впервые преодолев рекордный уровень – 2 000 евро/м².

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    По корригированным сведениям, индекс Pindi, отражающий результаты мониторинга средней стоимости квадратного метра квартир, еще в ноябре составлял 1 857 евро/м². Если в ноябре в индексированных городах было совершено 1 868 сделок с квартирной собственностью, то в декабре количество сделок снизилось до 1 760. Для сравнения – в декабре 2020 года в индексированных городах было совершено 1 486 сделок с квартирной собственностью.
    Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман отметил, что за кажущимся на первый взгляд неимоверным скачком цен стоит достаточно большое количество сделок, связанных с весьма масштабным проектом застройки в одной из частей города.
    «В Пыхья-Таллинне было заключено около ста вещно-правовых договоров относительно новых жилых объектов, львиная доля которых находится в районах новой застройки – кварталах Каларанна и Вабрику 59. В каждом из них цены значительно превышали средние рыночные показатели стоимости недвижимости. Очень важно отмечать причины различных повышений и снижений цен, поскольку в противном случае в обществе может создаться впечатление будто невзирая на энергетический кризис, цены на недвижимость взметнулись высоко в небо», – пояснил Сооман.
    В сравнении с прежним пиком цен индекс расположен на 8 процентов ниже. При сравнении с самым низким за последние годы показателем, отмеченным в июле 2009 года (624,2 евро/м²), индекс Pindi находится на 222 процента выше.
    При составлении фирмой Pindi Kinnisvara индекса цен учитывалась взвешенная средняя стоимость квадратного метра совершенных во всех уездных центрах и дополнительно также в городах Кохтла-Ярве и Нарве сделок купли-продажи с квартирной собственностью.

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