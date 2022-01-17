Кремль: РФ может прекратить отношения с США в случае санкций против руководства страны
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Фото: EVGENIA NOVOZHENINA
Санкции США против российского руководства могут привести к прекращению всяких отношений между странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее американские сенаторы опубликовали проект санкций против президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, других членов правительства и командующих вооруженными силами, а также ряда крупных банков на выбор президента США, пишет «Коммерсантъ».
«Потенциально подобные санкции могут привести к прекращению любых отношений между нашими двумя странами, что не в интересах нормализации», - сказал Песков в интервью CNN (цитата по ТАСС).
16 января было обнародовано интервью министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, в котором он объявил, что Киев реализует вместе с Западом пакет мер по сдерживанию России. Он включает дипломатические меры, санкции и оборонное сотрудничество.
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