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    Кремль: РФ может прекратить отношения с США в случае санкций против руководства страны

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Фото: EVGENIA NOVOZHENINA

    Санкции США против российского руководства могут привести к прекращению всяких отношений между странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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    16 января 2022
    Цены на газ выросли после провала переговоров с Москвой
    Ранее американские сенаторы опубликовали проект санкций против президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, других членов правительства и командующих вооруженными силами, а также ряда крупных банков на выбор президента США, пишет «Коммерсантъ».
    «Потенциально подобные санкции могут привести к прекращению любых отношений между нашими двумя странами, что не в интересах нормализации», - сказал Песков в интервью CNN (цитата по ТАСС).
    16 января было обнародовано интервью министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, в котором он объявил, что Киев реализует вместе с Западом пакет мер по сдерживанию России. Он включает дипломатические меры, санкции и оборонное сотрудничество.

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