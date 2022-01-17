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17 января 2022 в 9:06 Поделиться:









Кремль: РФ может прекратить отношения с США в случае санкций против руководства страны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: EVGENIA NOVOZHENINA

Санкции США против российского руководства могут привести к прекращению всяких отношений между странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Ранее американские сенаторы опубликовали проект санкций против президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, других членов правительства и командующих вооруженными силами, а также ряда крупных банков на выбор президента США, пишет «Коммерсантъ».

«Потенциально подобные санкции могут привести к прекращению любых отношений между нашими двумя странами, что не в интересах нормализации», - сказал Песков в интервью CNN (цитата по ТАСС).

16 января было обнародовано интервью министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, в котором он объявил, что Киев реализует вместе с Западом пакет мер по сдерживанию России. Он включает дипломатические меры, санкции и оборонное сотрудничество.