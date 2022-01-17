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    Руководитель Swedbank поддержал идею снижения налога с оборота

    Глава эстонского подразделения Swedbank Олави Лепп.Фото: LIIS TREIMANN

    Глава эстонского подразделения Swedbank Олави Лепп считает, что государство могло бы снизить ставку налога с оборота, пишет rus.err.ee.

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    "Снижение НСО могло бы стать хорошим инструментом для облегчения ситуации для всех", - сказал Лепп, комментируя резко выросшие счета жителей Эстонии за электричество, газ и центральное отопление.
    "Я слышал риторику о том, что нельзя снижать налог с оборота, потому что тогда выиграют и богатые. Но я бы спросил, а разве так называемые богатые или эстонский средний класс являются теми, у кого оправдано отнимать все? Откуда у нас вообще логика, что одним нужно давать больше, а другим вообще ничего не давать?" - заметил Олави Лепп.
    "Сегодня, по крайней мере теоретически, государственный бюджет должен получать более высокие поступления в виде налога с оборота, а принадлежащие государству энергетические компании также должны показывать хорошие результаты. Поэтому в какой-то мере можно провести перераспределение [денежных средств] и поддержать [жителей]", - добавил глава Swedbank.

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