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    Выходец из Банка Эстонии стал советником президента по экономике

    Экономическим советником президента Алара Кариса назначен выходец из Банка Эстонии Каспар Оя.

    Каспар Оя (слева) - новый советник президента Эстонии по экономике.Фото: Mattias Tammet / Vabariigi Presidendi Kantselei
    Оя более 10 лет проработал экономистом Банка Эстонии, где в основном занимался экономическим моделированием и анализом, говорится в распространенном канцелярией президента пресс-релизе.
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