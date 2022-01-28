Департамент защиты прав потребителей: Aleger Mööbel ведет недобросовестный бизнес

В прошлом году SEB заработал в Эстонии почти 100 млн евро прибыли

Подразделения банка SEB в Эстонии завершили 2021 год с прибылью в размере 99,4 млн евро, что на 12 млн больше, чем годом ранее.

Подразделения банка SEB в Эстонии завершили 2021 год с прибылью в размере 99,4 млн евро, что на 12 млн больше, чем годом ранее.