Департамент защиты прав потребителей: Aleger Mööbel ведет недобросовестный бизнес
Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) сообщает о многочисленных жалобах на деятельность продавца мебели Aleger Mööbel OÜ.
Прежде чем размещать заказы через социальные сети или интернет-магазин, лучше сначала выяснить, что за фирма пытается вам продать товар.Фото: Eric Basir, Reuters/Scanpix
Клиенты утверждают, что Aleger Mööbel OÜ не доставляет товары потребителям, не возвращает в срок деньги, не отвечает на письма потребителей и не разрешает их жалобы, говорится в распространенном пресс-релизе.
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