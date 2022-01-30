Британия готова удвоить свой военный контингент в Эстонии
Британский военный контингент в Эстонии в ближайшее время может удвоиться, сообщает Financial Times.
Борис Джонсон (в центре) в ближайшие дни намерен совершить поездку по странам Восточной Европы.Фото: Riigikantselei
Как выяснило издание, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается предложить союзникам по НАТО разместить в Эстонии еще 900 британских военных.
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