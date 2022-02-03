Эстония вводит против Беларуси дополнительные санкции
Правительство приняло решение о введении дополнительных санкций в отношении Беларуси и приостановило транзит белорусских нефтепродуктов через Эстонию.
Экспорт нефтепродуктов из Беларуси в Эстонию в прошлом году вырос до рекордного уровня.Фото: Рауль Меэ
Дополнительные санкции вводятся в отношении минеральных масел, произведенных на основе каменного угля, т.е. товарной группы 2707, на которую не распространяются отраслевые санкции, установленные Европейским Союзом.
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
Оформите подписку на «Деловые ведомости»
Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт: