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    Глава Forum Cinemas хочет выкупить у Линнамяэ весь кинобизнес в странах Балтии

    Кристьян Конго, глава Forum Cinemas, подписал предварительное соглашение с компанией Маргуса Линнамяэ MM Group о покупке всего кинобизнеса Forum в странах Балтии, сообщает Äripäev.

    Самый крупный брильянт в короне Forum Cinemas - таллиннский кинотеатр Coca-Cola Plaza.Фото: Андрас Кралла
    В январе фирма Конго стала мажоритарным акционером предприятия Forum Cinemas в Литве, которое было создано в ходе разделения компании, напоминает Äripäev.
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