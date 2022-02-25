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    Глава Ecobirch: война в Украине отразится на деревообрабатывающей промышленности Эстонии

    Герт Рахнель - руководитель компании Ecobirch, производителя клееных досок из березы.Фото: Mariliis Ollino

    Война в Украине и ухудшение отношений с Россией, безусловно, отразятся и на эстонской деревообрабатывающей промышленности, считает Герт Рахнель - руководитель компании Ecobirch, производителя клееных досок из березы.

    Ecobirch – одно из предприятий деревообрабатывающей промышленности, которое импортирует часть сырья из России, пишут Metsamajandusuudised. Проблемы с поставками у компании начались уже некоторое время назад: «Первым признаком того, что ситуация уже не так хороша, как прежде, стало прекращение торговли древесиной через погранпункт Лухамаа. Остался только погранпункт в Нарве».
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