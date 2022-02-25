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25 февраля 2022 в 10:46 Поделиться:









DSV приостанавливает деятельность в Украине и перевозки через Россию и Беларусь

Региональный директор транспортно-логистической компании DSV в Украине и Беларуси Алвар Тыруке. Фото: Raul Mee

Региональный директор транспортно-логистической компании DSV в Украине и Беларуси Алвар Тыруке сообщил, что на неопределенный срок DSV приостановила всю деятельность в Украине, а также все регулярные перевозки через Россию и Беларусь, включая транзитные перевозки, пишут Logistikauudised.

«Мы постоянно следим за ситуацией и принимаем дальнейшие решения по ходу дела. Мы также отменили все регулярные перевозки в направлении России и Беларуси, в том числе транзитные перевозки. В сложившейся ситуации мы не можем гарантировать безопасность грузов, людей и транспортных средств», - прокомментировал Тыруке.