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    Союз электронной промышленности: ситуация вокруг Украины может повлиять на инвестиции в Эстонию

    Глава Союза электронной промышленности Арно Колк.Фото: Raul Mee

    Географическое положение Эстонии может начать влиять на иностранные инвестиции, и во многих случаях наш уровень риска, вероятно, возрастет, отмечает глава Союза электронной промышленности Арно Колк, говоря о возможных последствиях российско-украинской войны.

    «На сегодняшней день все еще сложно оценить ситуацию. Многое зависит от масштабов и продолжительности идущей войны», - сказал Колк изданию Tööstusuudised.
    Он уверен, что в отношении экспорта электронной продукции в Россию будут введены дополнительные санкции, первые из которых уже объявлены: «Экспорт наших компаний в Россию был низким, и на общую картину это не повлияет. Электронные компоненты в Россию почти не ввозятся, как и более сложная продукция».
    В то же время в Эстонии есть множество компаний, которые принадлежат гражданам России, и деятельность которых может быть затруднена из-за санкций. «Украинских компаний у нас единицы_ и торговля электроникой с Украиной составляет малую часть», - добавляет Колк.
    «На нас, безусловно, влияют более широкие экономические факторы: стоимость и доступность газа, электроэнергия, ситуация на биржах и так далее. Географическое положение Эстонии может повлиять на иностранные инвестиции - во многих случаях наш уровень риска, вероятно, будет повышен. Это касается как создания новых компаний и расширения существующих, так и внедрения более деликатных проектов», - заключил он.

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