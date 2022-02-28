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    Годовая прибыль Eesti Post выросла до 13,8 млн евро

    Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

    За минувший год чистая прибыль государственной компании Eesti Post выросла с 9,3 млн евро до 13,8 млн евро.

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    26 ноября 2021
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    Коммерческие доходы концерна, работающего под брендом Omniva, за 2021 год составили в целом 148,7 миллиона евро, что на 10% больше, чем годом ранее, сообщила в понедельник пресс-служба предприятия.
    На рост прежде всего повлияло увеличение доходов от посылочных услуг на 14 миллионов евро, в том числе в Латвии доходы от посылочных услуг выросли на 47%, а в Литве – на 40%, передает rus.err.ee.
    На результат также повлиял рост доходов от интернет-торговли как в Эстонии, так и в Латвии и Литве.
    По словам председателя правления фирмы Марта Мяги, 2021 год был годом стремительного развития предприятия: "Была запущена автоматическая система таможенного декларирования, мы расширили сеть посылочных автоматов в странах Балтии и внедрили решение нескольких посылок в одной ячейке".

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