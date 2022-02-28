Война в Украине: рубль рухнул, российские миллиардеры призывают к миру

Банк Šiaulių за год увеличил прибыль

Литовский банк Šiaulių bankas отчитался о годовой чистой прибыли в размере 55,2 миллиона евро, что на 28% больше чем годом ранее.

Литовский банк Šiaulių bankas отчитался о годовой чистой прибыли в размере 55,2 миллиона евро, что на 28% больше чем годом ранее.