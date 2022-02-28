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    Война в Украине: рубль рухнул, российские миллиардеры призывают к миру

    Российский олигарх Олег Дерпаска призывает остановить войну в Украине.Фото: YURI KOCHETKOV, EPA

    Сегодня - пятый день вторжения российских войск на территорию Украины. "Деловые ведомости" внимательно следят за тем, как развиваются события в Украине и мире:

    • На границе Украины с Беларусью в районе реки Припять начались переговоры между украинской и российской делегациями. В составе делегации Украины - министр обороны страны Алексей Резников и советник главы офиса президента Михаил Подоляк. Россию представляют, в числе прочих, помощник президента Владимир Мединский и заместитель министра обороны Александр Фомин, сообщает РБК.
    • Российский олигарх Олег Дерипаска вслед за Михаилом Фридманом выступил с призывом положить конец войне в Украине. Оба миллиардера обратились к властям Украины и России с просьбой как можно скорей сесть за стол переговоров, пишет Daily Telegraph.
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    По сведениям министерства обороны Украины, к сегодняшнему дню Россия потеряла 5300 военных, 29 самолетов, 29 вертолетов и 151 танк.
    • Согласно обновленным данным Агентства ООН по делам беженцев, из Украины в соседние страны (главным образом, в Польшу) за последние дни выехало примерно 422 000 жителей, передает Sky News.
    • Очевидцы сообщают, что российская авиация применяет в Киеве ковровые бомбардировки. Несмотря на это, взять под контроль украинскую столицу российской армии не удается, пишет Daily Mail.
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    • Рубль рухнул: сегодня на утренней сессии в Москве курс доллара достиг отметки 117,8 рублей (+30%), евро – 132,9 рублей (+40%). Ранее Евросоюз заморозил примерно половину внешних активов и международных резервов Банка России, сообщает BBC Russian.
    • Руководство Банка России на своем экстренном заседании приняло решение повысить ключевую ставку с 9,5% до 20%, передает Financial Times.
    • Торги на Московской бирже сегодня не откроются, пишет The Bell: «Режим работы 1 марта 2022 года будет объявлен на официальном сайте Банка России до 9:00 мск 1 марта 2022 года».
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    • Министерство финансов России обязало всех российских экспортеров продавать 80% своей валютной выручки, информирует агентство ПРАЙМ.
    • Цена нефти эталонной марки Brent на утренней сессии превысила 103 доллара за баррель. Стоимость барреля нефти сорта WTI поднялась выше 97 долларов, пишет Guardian.
    Как сообщает Washington Post со ссылкой на свои источники, не исключено, что сегодня на территорию Украины войдут белорусские войска, что может существенно изменить баланс сил в конфликте.

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