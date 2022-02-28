Война в Украине: рубль рухнул, российские миллиардеры призывают к миру
Российский олигарх Олег Дерпаска призывает остановить войну в Украине.Фото: YURI KOCHETKOV, EPA
Сегодня - пятый день вторжения российских войск на территорию Украины. "Деловые ведомости" внимательно следят за тем, как развиваются события в Украине и мире:
• На границе Украины с Беларусью в районе реки Припять начались переговоры между украинской и российской делегациями. В составе делегации Украины - министр обороны страны Алексей Резников и советник главы офиса президента Михаил Подоляк. Россию представляют, в числе прочих, помощник президента Владимир Мединский и заместитель министра обороны Александр Фомин, сообщает РБК
.
• Российский олигарх Олег Дерипаска вслед за Михаилом Фридманом выступил с призывом положить конец войне в Украине. Оба миллиардера обратились к властям Украины и России с просьбой как можно скорей сесть за стол переговоров, пишет Daily Telegraph
.
• По сведениям министерства обороны Украины
, к сегодняшнему дню Россия потеряла 5300 военных, 29 самолетов, 29 вертолетов и 151 танк.
• Согласно обновленным данным Агентства ООН по делам беженцев, из Украины в соседние страны (главным образом, в Польшу) за последние дни выехало примерно 422 000 жителей, передает Sky News
.
• Очевидцы сообщают, что российская авиация применяет в Киеве ковровые бомбардировки. Несмотря на это, взять под контроль украинскую столицу российской армии не удается, пишет Daily Mail
.
• Рубль рухнул: сегодня на утренней сессии в Москве курс доллара достиг отметки 117,8 рублей (+30%), евро – 132,9 рублей (+40%). Ранее Евросоюз заморозил примерно половину внешних активов и международных резервов Банка России, сообщает BBC Russian
.
• Руководство Банка России на своем экстренном заседании приняло решение повысить ключевую ставку с 9,5% до 20%, передает Financial Times
.
• Торги на Московской бирже сегодня не откроются, пишет The Bell
: «Режим работы 1 марта 2022 года будет объявлен на официальном сайте Банка России до 9:00 мск 1 марта 2022 года».
• Министерство финансов России обязало всех российских экспортеров продавать 80% своей валютной выручки, информирует агентство ПРАЙМ
.
• Цена нефти эталонной марки Brent на утренней сессии превысила 103 доллара за баррель. Стоимость барреля нефти сорта WTI поднялась выше 97 долларов, пишет Guardian
.
• Как сообщает Washington Post
со ссылкой на свои источники, не исключено, что сегодня на территорию Украины войдут белорусские войска, что может существенно изменить баланс сил в конфликте.
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