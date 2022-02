Новости

«Если необходимо, пришлем самолет и предоставим жилье»: эстонские предприниматели – о поддержке Украины

Äripäev провел опрос среди эстонских предпринимателей, руководителей и лидеров мнения. Как на них повлияла война в Украине? Что они планируют делать или уже сделали в сложившейся ситуации? Есть ли у них какие-либо идеи или советы о том, как эстонский народ, правительство и компании могут помочь украинцам?

«Помощь в 1 млн евро»

Аку Сорайнен (адвокатское бюро Sorainen): «Мы решили следующее: пожертвовать 50 000 евро Обществу Красного Креста Украины; предоставить бесплатную юридическую помощь украинским компаниям, которые в настоящее время нуждаются в данной помощи в Европе; внимательно следить за списком российских и украинских компаний, которые попали под санкции и не предоставлять им наши услуги».

Урмас Сыырумаа (Forus Group): «Я занимаюсь определенным видом бизнеса в Украине уже более 10 лет и поддерживаю давние и доверительные отношения с сотней украинцев. Им я помогаю по-своему уже сейчас. Если же они не смогут продолжать жить в своей стране, я готов послать за ними самолет или другое транспортное средство, принять их здесь и покрыть расходы. Этой идеей/мнением я уже поделился с другими эстонскими предпринимателями, чьи компании связаны с Украиной».

Маргус Линнамяэ (MM Group): Компания поддержит Украину средствами первой помощи и лекарствами на сумму 1 миллион евро. Помощь будет доставлена нуждающимся в Украине в сотрудничестве с Министерством иностранных дел Эстонии. На данный момент MM Group составляет список наиболее необходимых медицинских товаров для отправки в Украину.

«Я сказал сотрудникам: не покупайте российскую водку»

Юри Росс (Infotark): «В пятницу я ходил разговаривать с сотрудниками, работающими в главном офисе, магазинах и на складе. Cказал им, чтобы они не покупали русскую водку, поскольку Путин производит на эти деньги танки. Правительство должно направить в Украину противотанковые и зенитные средства – это и есть пряма поддержка народа Украины, которую оказывают наши налогоплательщики».

Хейки Эйнпаул (Hekotek): «Наши компании могут помочь прежде всего своей стране тем, что не паникуют, принимают рациональные решения и на максимально возможном уровне продолжают повседневную деятельность. Хотя каждый народ всегда достоин своих лидеров, на индивидуальном уровне не все россияне поддерживают происходящее и виноваты в ситуации. Я считаю, что таких людей в России в действительности большинство. Чтобы в будущем ситуация стала более гуманной, мы должны продолжать общаться с ними. Наша главная задача – сохранить как умственный, так и физический потенциал до того момента, когда он нам вновь понадобится. Чтобы мы смогли эффективно действовать в новых обстоятельствах».

Сирье Потисепп (Союз предприятий пищевой промышленности): «Пострадавшим на войне людям необходимо помочь: либо послав помощь, либо предложив ее здесь – этим мы занимаемся сейчас. Последствия для мировой экономки, для нашей экономики (иностранная рабочая сила, доступность необходимых для производства компонентов, свободное передвижение товаров) только начинают проявляться. Мы должны быть готовы к новым вызовам».

«Если у страны есть ресурсы, то мужества и стойкости им не занимать»

Анне Самлик (Estravel): «Сектор туризма, безусловно, пострадает, но мир настолько непредсказуем, что сейчас нужно сосредоточиться на оперативном управлении. Наш приоритет сейчас — помочь украинцам вернуться домой, а эстонцам — в более безопасную среду. Наши приоритеты: круглосуточная помощь и консультирование, быстрый обмен информацией между руководством и сотрудниками; предотвращение паники, составление дальнейшего плана действий в соответствии с возникшей ситуацией, быстрое принятие решений в соответствии с меняющейся ситуацией».

Тийт Пруули (Go Group): «У компании Go Craft заключено соглашение о сотрудничестве с Крюковским вагоностроительным заводом в Кременчуге, Центральная Украина. Этой весной мы ожидали от них поставок деталей вагонов, которые строятся в наших депо. Сегодняшние сообщения с завода такие, какими мы их помним из фильмов о Второй Мировой войне: "Все ушли на фронт! Мы отвечаем за управление движением в инфраструктуре Edelaraudtee. Она профессионально защищена ИТ-отделом Go Group от всех видов кибератак. Существует также стратегия защиты от возможных диверсионных актов».

Сандер Гансен (Allmedia): «Несмотря на то, что ситуация в Украине ужасна, она ничего не меняет в нашей повседневной деятельности. Мы, разумеется, рассмотрели данный вопрос внутри компании и желаем лучшего как для жителей Украины, так и для граждан России, но в контексте экономики мы не видим больших изменений, если, конечно, ситуация не обострится за пределы Украины».

Тармо Силд (IuteCredit): «Несмотря на то, что IuteCredit не ведет деятельность в Украине, там идет война и за наши ценности. IuteCredit как компания возникла и развивается благодаря свободе мысли и действий людей и справедливости закона. Мы отправили 100 000 евро на счет Центрального банка Украины для поддержки борьбы украинцев за свободу. Первые дни войны показали мировому сообществу, что если у страны есть ресурсы, то мужества и стойкости им не занимать».