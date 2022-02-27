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    Фридман: война никогда не может быть решением

    Михаил Фридман.Фото: Shutterstock

    Один из самых богатых людей России и совладелец «Альфа-банка» Михаил Фридман призвал предотвратить «кровопролитие» на Украине, пишет Financial Times.

    В письме, отправленном сотрудникам инвестиционной компании LetterOne, совладельцем которой он является, миллиардер написал, что «война никогда не может быть решением».
    «Я не делаю политических заявлений. Я бизнесмен и несу обязательства перед многими тысячами своих сотрудников в России и Украине. Я, однако, убежден, что война никогда не может быть решением. Этот кризис будет стоит жизней и нанесет ущерб двум народам, которые были братскими на протяжении сотен лет», - сказал Фридман.
    Он отметил, что «горячо жаждет конца кровопролития» и уверен, что его партнеры разделяют эту точку зрения.
    Уроженец Украины Михаил Фридман стал первым российским бизнесменом, который высказался против конфликта между Россией и Украиной. На данный момент США, Великобритания и ЕС ведут подготовку к введению обширных санкций, которые могут затронуть и российских олигархов.
    Российский Forbes оценивает состояние Фридмана состояние в 15,5 млрд долларов. Кроме того, в прошлом году он занял 11 место в списке самых богатых людей Британии.
    Фридман с партнерами владеют крупнейшим частным банком в России Alfa-Bank, а также сетью супермаркетов X5 и оператором мобильной связи Veon.

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