ООН: число беженцев из Украины превысило 2 миллиона человек
Согласно последним данным ООН, число жителей Украины, покинувших страну с момента начала военного вторжения России, превысило 2 миллиона человек.
Украинские беженцы на границе Болгарии с Грецией.Фото: SAKIS MITROLIDIS, AFP
Основная масса украинских беженцев находится в странах Восточной Европы, граничащих с Украиной, информирует Агентство ООН по делам беженцев
.
Польша, к примеру, приняла к сегодняшнему дню более 1,2 млн беженцев из Украины.
В Венгрии сейчас находится по меньшей мере 191 000 украинских беженцев, в Словакии - 141 000, в Молдове - 83 000, в Румынии - 82 000.
Примерно 183 000 беженцев направились из этих стран далее на запад и юг, в том числе в другие государства Евросоюза.
Часть украинских беженцев, по данным ООН, перешла на территорию России и Беларуси, однако их общее количество несопоставимо с тем, что уже приняли страны ЕС.
В России сейчас находится примерно 99 000 беженцев, в Беларуси - 453, свидетельствует статистика агентства.
В Эстонию, по последним данным, прибыло уже свыше 7000 беженцев из Украины
, в том числе более 2600 детей.
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