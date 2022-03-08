Эстония упрощает прием военных беженцев из Украины
Правительство Эстонии утвердило распоряжение о предоставлении временной защиты украинским беженцам, желающим получить убежище в Эстонии связи с военной агрессией России в отношении Украины.
С начала войны в Украине в Эстонию прибыло свыше 7000 украинских беженцев.Фото: KAI PFAFFENBACH, Reuters/Scanpix
Как сообщает пресс-служба правительства
, начиная с завтрашнего дня (9 марта) беженцы из Украины смогут подать заявление на получение вида на жительство в Эстонии в течение одного дня.
По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, принятое правительством решение поможет сократить бюрократические проволочки для беженцев, и без того пострадавших от военного конфликта.
Как отметила Каллас, задача властей состоит в том, чтобы помочь жителям Украины, которые приехали в нашу страну, спасаясь от развязанной Путиным войны, с временным обустройством на месте.
"Большинство прибывающих в Эстонию беженцев - это женщины и дети. Важно, чтобы взрослые как можно скорее нашли работу, а дети могли посещать школу или детский сад", - пояснила премьер-министр.
Беженцам из Украины на территории Эстонии будет предоставлена временная защита.
Эта защита распространяется не только на граждан Украины и их семьи, но и на лиц без гражданства, имеющих постоянный вид на жительство в Украине, а также на граждан третьих стран и их семьи, которые не могут вернуться на родину из-за угрожающих жизни обстоятельств.
Беженец из Украины может ходатайствовать о временной защите на один год, а затем продлить ее.
Всем, кто находится под временной защитой, правительство намерено предоставить проживание и питание, гарантированный доступ к медицинским услугам и лекарствам, а также возможность получения пособий.
Украинские беженцы также смогут бесплатно посещать курсы по эстонскому языку и воспользоваться различными программами адаптации.
С начала войны в Украине в Эстонию прибыло уже свыше 7000 украинских беженцев, в том числе более 2600 детей.
Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
Подписка на облигации Coop Pank была превышена более чем в полтора раза
Инвесторы подписались на облигации на общую сумму в 13,9 миллиона евро, что в 1,7 раза больше предложения.
Инвесторы подписались на облигации на общую сумму в 13,9 миллиона евро, что в 1,7 раза больше предложения.
Биржи Эстонии и Литвы падают, рижская сопротивляется Но и латвийская биржа сдала позднее позиции
Сегодня индекс балтийской биржи обвалился более чем на 5%. Причины все те же - неопределенность, вызванная войной в Украине, и рост цен на сырье. Однако биржа Риги сегодня в зеленой зоне.
Сегодня индекс балтийской биржи обвалился более чем на 5%. Причины все те же - неопределенность, вызванная войной в Украине, и рост цен на сырье. Однако биржа Риги сегодня в зеленой зоне.
Михкель Нестор: война - начало новой эпохи в экономике
Война в Украине означает для Эстонии начало новой эпохи не только в плане безопасности, но и в экономическом плане, считает экономический аналитик SEB Михкель Нестор.
Война в Украине означает для Эстонии начало новой эпохи не только в плане безопасности, но и в экономическом плане, считает экономический аналитик SEB Михкель Нестор.
Михкель Нестор: война - начало новой эпохи в экономике
Война в Украине означает для Эстонии начало новой эпохи не только в плане безопасности, но и в экономическом плане, считает экономический аналитик SEB Михкель Нестор.
Война в Украине означает для Эстонии начало новой эпохи не только в плане безопасности, но и в экономическом плане, считает экономический аналитик SEB Михкель Нестор.