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Эстония упрощает прием военных беженцев из Украины

Правительство Эстонии утвердило распоряжение о предоставлении временной защиты украинским беженцам, желающим получить убежище в Эстонии связи с военной агрессией России в отношении Украины.

С начала войны в Украине в Эстонию прибыло свыше 7000 украинских беженцев.Фото: KAI PFAFFENBACH, Reuters/Scanpix
Как сообщает пресс-служба правительства, начиная с завтрашнего дня (9 марта) беженцы из Украины смогут подать заявление на получение вида на жительство в Эстонии в течение одного дня.
По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, принятое правительством решение поможет сократить бюрократические проволочки для беженцев, и без того пострадавших от военного конфликта.
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Как отметила Каллас, задача властей состоит в том, чтобы помочь жителям Украины, которые приехали в нашу страну, спасаясь от развязанной Путиным войны, с временным обустройством на месте.
"Большинство прибывающих в Эстонию беженцев - это женщины и дети. Важно, чтобы взрослые как можно скорее нашли работу, а дети могли посещать школу или детский сад", - пояснила премьер-министр.
Беженцам из Украины на территории Эстонии будет предоставлена временная защита.
Эта защита распространяется не только на граждан Украины и их семьи, но и на лиц без гражданства, имеющих постоянный вид на жительство в Украине, а также на граждан третьих стран и их семьи, которые не могут вернуться на родину из-за угрожающих жизни обстоятельств.
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Беженец из Украины может ходатайствовать о временной защите на один год, а затем продлить ее.
Всем, кто находится под временной защитой, правительство намерено предоставить проживание и питание, гарантированный доступ к медицинским услугам и лекарствам, а также возможность получения пособий.
Украинские беженцы также смогут бесплатно посещать курсы по эстонскому языку и воспользоваться различными программами адаптации.
С начала войны в Украине в Эстонию прибыло уже свыше 7000 украинских беженцев, в том числе более 2600 детей.

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