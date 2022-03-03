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dv.ee

3 марта 2022 в 13:47 Поделиться:









Как освободить от налога пожертвования в поддержку Украины

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Через несколько организаций, активно занимающихся гуманитарной деятельностью, можно поддержать беженцев из Украины и пострадавших от военных действий людей денежными пожертвованиями, которые не будут облагаться подоходным налогом.

• Инициатива «Для Украины!». Это объединенная кампания трех Эстонских общественных организаций – MTÜ Eesti Pagulasabi, MTÜ Mondo и MTÜ Ukraina Kultuurikeskus. Помощь оказывают жителям районов боевых действий и другим нуждающимся. Подробную информацию о деятельности организации можно найти на ее странице в социальной сети Facebook.

• MTÜ Eesti Pagulasabi. Эта организация постоянно обновляет список рабочих возможностей, а также списки вещей и услуг, которыми могут воспользоваться беженцы. Дополнительную информацию можно получить здесь

• Эстонский Красный Крест - собирает средства для обеспечения помощи жителям Украины. Помощь нуждающимся будет доставлена через Украинский Красный Крест. Красный крест собирает только новые вещи: новые гигиенические принадлежности (средства для мытья, мыло, зубная паста, зубные щетки, подгузники, средства гигиены и.т.д.), постельное белье, одеяла, подушки, спальные мешки, полотенца. Подробную информацию о пунктах сбора пожертвований и номера счетов для пожертвований можно найти на домашней странице Эстонского Красного Креста.

• Эстонская торгово-промышленная палата совместно с Министерством обороты и Эстонским собранием офицеров запаса основали Фонд содействия национальной обороне и объявили благотворительную кампанию по сбору пожертвований. Собранный средства пойдут на помощь в лечении пострадавших в украинской войне в Эстонии или в союзных государствах. Подробную информацию и счета для сбора средств можно найти на странице Эстонской торгово-промышленной палаты.

• Союз спасателей объявил о сборе средств. Принимаются специфическое снаряжение, такое как: пожарные сапоги, жаропрочная одежда, подшлемники для пожарных шлемов, дроны с термокамерами и.т.д. Дополнительную информацию можно получить на странице Союза спасателей.

MTÜ Eesti Pagulasabi, MTÜ Украинский культурный центр, MTÜ MONDO, Фонд содействия национальной обороне, Союз спасателей и Эстонский Красный Крест включены в список некоммерческих объединений, целевых фондов и религиозных объединений, имеющих льготы по подоходному налогу. Это означает, что пожертвования (и подарки), сделанные таким лицам, не облагаются налогом до определенных пределов. Налогоплательщик сам выбирает используемый им предел, но в целом за год можно использовать только один предел.

Пожертвования и подарки не облагаются налогом в пределах 3% от суммы налогооблагаемых выплат налогоплательщика по социальному страхованию в том же календарном году (по сути, 3% от "фонда оплаты труда") или 10% от прибыли налогоплательщика за последний финансовый год.

Переданная нуждающимся материальная помощь благотворительными организациями налогом не облагается. Не облагается налогом бесплатная еда, доставка товаров первой необходимости или услуга питания.

Жители Эстонии могут вычесть из своего дохода пожертвования, сделанные организациям, включенным в список имеющих льготы по подоходному налогу, на сумму до 1200 евро (в эту же сумму входят вычеты интересов по жилищному кредиту и расходы на обучение). В том числе, жители Эстонии могут вычесть из своего облагаемого налогом дохода пожертвования, сделанные Эстонскому Красному Кресту, MTÜ Eesti Pagulasabi, MTÜ MONDO, Фонду содействия национальной обороне, Союзу спасателей и MTÜ Украинский культурный центр.

При подаче декларации о доходах физического лица, переплаченный подоходный налог можно пожертвовать Эстонскому Красному Кресту, MTÜ Eesti Pagulasabi и MTÜ MONDO.

Для пожертвований, сделанных напрямую Украинскому государству или предприятиям не действуют налоговые льготы и их нельзя вычитать из облагаемого налогом дохода.