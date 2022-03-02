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    Условия найма на работу украинских беженцев планируется упростить

    Иллюстративное фото.Фото: Andras Kralla

    Правительство обсуждает, как упростить регистрацию на работу для прибывших из Украины военных беженцев. Решение может быть принято уже в четверг.

    Координатор бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Лийз Валк сообщила, что на данный момент рассматриваются различные варианты. Один из них – возможность найма украинских беженцев без предварительной регистрации в Департаменте полиции и погранохраны.
    Как именно это будет происходить, еще выясняется. Для регистрации иностранца на работу в Эстонии необходим личный код. Валк поясняет, что в настоящее время Департамент полиции и погранохраны (PPA) выдает личные коды работникам, зарегистрированным в Эстонии для краткосрочной работы. Заявление в данном случае должен подать работодатель. Если правительство примет решение об упрощении условий найма и необходимость регистрировать работника в PPA будет упразднена, то выдавать личные коды смогут также местные самоуправления.
    Местные самоуправления открывают пункты консультаций, куда смогут обратиться за помощью и полезной информацией все люди, приехавшие в Эстонию самостоятельно или по приглашению работодателя.

    Касса по безработице запустила специальную онлайн-среду, где работодатели смогут разметить предложения о работе, а беженцы из Украины – подать заявки на вакансии.

    Для каждого работодателя будет создан виртуальный выставочный стенд, где компания сможет представить себя и предлагаемые рабочие места. Участие бесплатное как для работодателей, так и для соискателей.

    Касса по безработице просит работодателей по возможности предоставлять необходимую информацию как на русском, так и на английском языке.

    Совет ЕС обсудит предоставление временной защиты
    Европейская комиссия также предложила предоставить военным беженцам временную защиту. Это означает, что прибывшие из Украины люди смогут получить вид на жительство, доступ к образованию и рынку труда.
    Канцлер Министерства социальных дел Маарьо Мяндмаа пояснила, что если на уровне ЕС будет постановлено, что украинские беженцы автоматически рассматриваются как получатели международной защиты, то они получат право оставаться в Эстонии как минимум год. Они также получат статус беженцев, а вместе с ним – право на получение пакета льгот.
    За последние дни Департамент полиции и погранохраны оказал помощь почти 600 гражданам Украины, прибывшим на южную границу Эстонии. По словам Лийз Валк, среди них есть также те граждане Украины, которая уже являются жителями Эстонии, а также те, кто едет через Эстонию в Финляндию или Швецию.
    Большинство из прибывающих в Эстонию украинцев имеют здесь родственников и друзей. Председатель Департамента социального страхования Индрек Холст, однако, отмечает, что в Эстонию обязательно приедут и беженцы, у которых нет каких-либо контактов с Эстонией: «Эта та роль, которую должны сыграть мы, чтобы ни один приехавший из Украины человек не остался без жилья».

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