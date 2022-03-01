Эстонские бизнесмены, принявшие украинских беженцев: им скоро нужна будет работа

Компания Олега Гросса доставила в Эстонию членов семей работников. Фото: Andras Kralla

В понедельник в Эстонию прибыли первые автобусы с бегущими от войны украинцами, которым, по словам доставивших их сюда предпринимателей, вскоре понадобится работа. Бизнесмены считают, что эстонские законы нужно изменить таким образом, чтобы упростить прием беженцев на работу. Правительство обсудит этот вопрос.

«То, что мы сделали по своей доброй воле, чтобы помочь этим людям, можно назвать самодеятельностью», - сказал собственник предприятия OG Elektra Олег Гросс. Его компания доставила в Эстонию членов семей работников. Гросс еще не знает, как будет проходить регистрация их пребывания здесь и каковы возможности их приема на работу.

По словам Гросса, теперь государство должно дать предпринимателям инструкции, как себя вести и как трудоустроить этих людей в упрощенном порядке. Гросс отметил, что сейчас, если человек хочет устроиться на работу, но не может этого сделать, ему придется рассчитывать на пособие: «Необходимо быстро решать эту проблему, чтобы нам не пришлось бы содержать тех, кто может работать».

Необходимо быстро решать эту проблему, чтобы нам не пришлось бы содержать тех, кто может работать. Олег Гросс OG Elektra

В Эстонии регистрацией иностранной рабочей силы занимается Департамент полиции и погранохраны. Пресс-секретарь департамента заверил, что правительство срочно обсудит вопрос о том, каким образом облегчить привлечение военных беженцев на рынок труда.

В прошлый четверг Департамент полиции и погранохраны сообщил, что граждане Украины, основания для пребывания в Эстонии которых вскоре заканчиваются, смогут временно оставаться в стране. В Эстонию могут также въезжать без виз те граждане Украины, у которых нет биометрических паспортов.

Если у гражданина Украины есть желание продолжить работать в Эстонии, но в ближайшее время у него истекает срок разрешения на работу, работодатель должен вновь зарегистрировать его в Департаменте полиции и погранохраны.

Срочно надо пересмотреть законодательство. Диана Вейгель Circle K Eesti

Директор по торговле Circle K Eesti Диана Вейгель отметила в пресс-релизе, что фирма готова нанять в обслуживающий персонал военных беженцев, если эстонские законы позволят сделать это в упрощенном порядке: «Многие живущие в Эстонии украинцы привозят сюда своих родных и близких, которые бегут от войны. Прием их на работу, помощь в адаптации – это одна из возможностей содействия эстонских предприятий преодолению кризиса».

«Сейчас наем иностранцев на простые работы обставлен различными законодательными требованиями, а поэтому сложен. Срочно надо пересмотреть законодательство», - добавила Вейгель.

Требование средней зарплаты будет мешать

Янек Сирг, член правления предприятия Hansavest Rental, предоставляющей услуги аренды рабочей силы, рассказал о том, что его компания отправила семь микроавтобусов за близкими сотрудников на границу Польши, Венгрии, Словакии и Румынии.

Мы понимаем, что возможно платить среднюю зарплату сварщику, но сейчас к нам приезжают молодые женщины с детьми. Янек Сирг Hansavest Rental

«Если поначалу речь шла о семьях, то теперь – ничего не поделаешь – подъезжают и немного более дальние родственники. Но мы и им помогаем», - сказал Сирг. По его словам, прибывшие в Эстонию военные беженцы с первого момента нуждаются в психологической помощи, поэтому фирма создала фонд, чтобы платить психотерапевтам, оказывающим помощь беженцам. Работы очень много, и это, как отметил Сирг, уже не выглядит волонтерством.

Для фирмы Hansavest привычно оформлять бумаги работников, да и в Эстонии это не так уж и сложно. Проблемой Сирг считает требование платить работникам из третьих стран среднюю зарплату: «Мы понимаем, что ее возможно платить сварщику, но сейчас к нам приезжают молодые женщины с детьми. Мне не хочется сегодня требовать от них CV, но совершенно очевидно, что нам никогда не удастся обеспечить этих людей средней по Эстонии зарплатой. Но я надеюсь, что государство об этом подумало».

Совершенно очевидно, что нам никогда не удастся обеспечить этих людей средней по Эстонии зарплатой. Янек Сирг Hansavest Rental

Сирг обсуждал и с финскими коллегами вопрос о том, как создать рабочие места в основном для женщин: «Мы готовы обучать. Через месяц-другой, когда большой шок пройдет, людям обязательно надо будет начать что-то делать, потому что хуже всего просто сидеть и переживать стресс. Работа поможет им лучше всего».

Разговор о рабочих местах, которые можно было бы создать в Финляндии, зашел, по словам Сирга, потому, что в Эстонии всем работу не найти. В Эстонии, по его оценке, на краткосрочной работе было примерно 30 000 украинцев, и если теперь к ним приедут 30 000 жен с детьми - для всех работы не хватит.

На краткосрочной работе работает примерно 30 000 украинцев, и если теперь к ним приедут 30 000 жен с детьми - для всех работы не хватит.

Ситуацию сейчас осложнило и то, что некоторым предприятиям пришлось из-за проблем с поставками временно остановить работу. Поскольку из Украины в Эстонию поставлялось очень много металла, он стал сразу дефицитом, и логистику придется переигрывать.