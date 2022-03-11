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    КаПо: российские спецслужбы все активнее вступают в контакты с жителями Эстонии

    Иллюстративное фото. Фото: Erik Prozes

    В пятницу, 11 марта, на пограничных пунктах Эстонии были установлены информационные материалы на четырех языках (эстонском, русском, английском и украинском), предупреждающие въезжающих в Эстонию и выезжающих из нее в Россию о попытках вербовки со стороны враждебных спецслужб и предлагающие сообщать о таких случаях.

    По словам заместителя генерального директора КаПо Александра Тоотса, необходимость в этом была вызвана тем, что российские спецслужбы начали активнее контактировать с пересекающими эстонско-российскую границу, пишет rus.err.ee
    "Мы можем помочь людям, если они сообщат нам о своих контактах с иностранными спецслужбами, - сказал Тоотс. - В противном случае, если позднее их осудят, они окажутся в одном списке с государственными изменниками и лицами, совершившими антигосударственные преступления".
    Фото: КаПо
    КаПо напоминает, что любое содействие и контакты со спецслужбами иностранных государств, в том числе России и Беларуси, является уголовно наказуемым преступлением. Также уголовно наказуемым преступлением является предоставление представителям России и Беларуси информации о пограничных объектах, военных объектах и объектах внутренней безопасности Эстонской Республики.
    Полиция безопасности призывает всех сообщать о лицах, фотографирующих пограничные сооружения или военные объекты, а также о тех, кто сотрудничает с российскими и белорусскими спецслужбами, в Полицию безопасности по адресу электронной почте [email protected] или по телефону (+372) 612 1455.

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