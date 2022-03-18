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    Карис: введение бесполетной зоны над Украиной приведет к эскалации войны

    Президент Эстонии Алар Карис. Фото: Liis Treimann

    Президент Алар Карис, находящийся с визитом в Молдове, выступает за поддержку украинцев противотанковыми ракетами, но считает введение бесполетной зоны над Украиной слишком рискованным шагом, пишет rus.err.ee.

    В интервью радионовостям ERR Карис сказал, что, по его мнению, на данный момент введение бесполетной зоны над Украиной только приведет к эскалации и повышению опасности лобового столкновения НАТО и Российской Федерации: "Мы не знаем, во что оно может вылиться. В какой-то момент, может быть, и надо будет это сделать, но такой шаг должен быть продуманным".
    "Парламенты, конечно, могут выступать с такими заявлениями, сейм Латвии в четверг поддержал закрытие неба над Украиной - важно, что подобные шаги обращают внимание на необходимость еще больше помогать украинцам. Но я считаю, что на данный момент важнее поддержать Украину, отправляя ей "Джавелины" и другую военную технику, украинским военным нужны бронежилеты, - отметил Карис. - Видно, что россиянам за последние дни не удалось особенно многого добиться, но их действия становятся все более криминальными: они устраивают массовые обстрелы гражданского населения, в Мариуполе бомбили театр, в подвалах которого укрывались дети - это отвратительно".
    Карису был задан и вопрос о том, может ли он, как и президент США, назвать Путина военным преступником: "Военный преступник - это юридический термин, и я бы не стал разбрасываться такими понятиями.  Сейчас надо сфокусироваться на прекращении войны, а уже потом те, кто ее развязал, от наказания не уйдут".

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