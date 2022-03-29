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    У Абрамовича после украинско-российских переговоров появились симптомы отравления

    Как сообщает Wall Street Journal, у принимавшего участие в украинско-российских переговорах крупного бизнесмена Романа Абрамовича, а также у двух членов украинской делегации несколько недель назад наблюдались симптомы отравления.

    В настоящее время Роман Абрамович, как утверждается, чувствует себя значительно лучше.Фото: FACUNDO ARRIZABALAGA, EPA
    Позже, по сведениям Wall Street Journal, состояние Абрамовича и украинских переговорщиков улучшилось, и в настоящее время угрозы для их жизни нет.
    Среди симптомов отравления издание называет покраснение глаз, постоянное и болезненное слезоотделение, а также отслоение кожи на лице и руках.
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    С начала военного вторжения России на территорию Украины Роман Абрамович, который является членом российской делегации, лично встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, а также посещал Львов.
    Эксперты не исключают, что Абрамовича могли отравить неким химическим или биологическим составом (есть версия о том, что миллиардер подвергся воздействию какого-то электромагнитного излучения, но она представляется менее вероятной).
    К тому времени, когда немецкие криминалисты получили возможность осмотреть Абрамовича и членов украинской делегации, выявить следы какого-либо яда было уже поздно.
    Тем временем Reuters со ссылкой на американских официальных лиц, пишет о том, что речь, вероятно, не идет об отравлении.
    "Разведка предполагает, что с высокой степенью вероятности это было связано с окружающей средой, не с отравлением", - заявил агентству анонимный представитель администрации США.

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