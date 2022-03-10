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    Британия ввела санкции против Абрамовича и еще шести российских бизнесменов

    Роман Абрамович.Фото: ANDREW WINNING, Scanpix

    Роман Абрамович и еще шесть российских бизнесменов попали в санкционные списки Великобритании, сообщается в документе британского МИД, размещенном на сайте правительства.

    Помимо средств бывшего владельца футбольного клуба «Челси», власти страны заморозили активы Игоря Сечина, Олега Дерипаски, Алексея Миллера, Николая Токарева, Андрея Костина и Дмитрия Лебедева, пишет Lenta.
    Абрамовичу и Дерипаске запретили сделки с британскими физическими и юридическими лицами и въезд на территорию Великобритании. В отношении их власти Великобритании также наложили ограничения на владение, регистрацию, перемещение и использование морских и воздушных транспортных средств (яхты, личные самолеты и прочее).
    Остальным российским бизнесменам из санкционного списка запретили въезд в Великобританию.
    В документе МИД вышеперечисленные россияне названы «самыми богатыми и влиятельными российскими олигархами», совокупное состояние которых составляет около 15 миллиардов фунтов (19,76 миллиарда долларов). Согласно заявлениям премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и министра иностранных дел Лиз Трасс, новые меры косвенно направлены против действующей власти России.

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