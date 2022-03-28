33-й день войны в Украине: Китай против разрушения экономических связей, европейские пивовары покидают Россию
Фото: LEX VAN LIESHOUT, EPA
Завершаются тридцать третьи сутки с начала вторжения российских войск на территорию Украины. Главные экономические новости к концу сегодняшнего рабочего дня:
● Из-за войны в Украине и санкций против России и Беларуси SEB снизил прогноз по росту ВВП Эстонии с 3,2% до 0,6%.
SEB ухудшил
прогноз экономической ситуации в 2022 году для всех трех стран Балтии. Литовская экономика, по мнению банка, скатится в рецессию - спад на 0,1% (до войны ожидался рост на 3,5%), в Латвии рост сохранится на уровне 1,8% (прежний прогноз - 4,6%).
Прогнозы ухудшены из-за военной операции в Украине, санкций против России и Белоруссии, а также прекращения торговли с этими странами и временных перебоев с поставками.
Ранее Банк Эстонии также предупреждал
, что ждет замедления роста ВВП. Тому есть три причины, отмечал экономист Банка Эстонии Каспар Оя: свободная рабочая сила, способствовавшая быстрому росту, заканчивается; инфляция приведет к снижению потребления; кроме того, росту препятствует война, начатая Россией против Украины.
● S&P ухудшило прогноз роста ВВП еврозоны. С негативными прогнозами столкнулись не только страны Балтии. События на Украине, подстегнувшие рост цен на энергоносители, заставили аналитиков S&P пересмотреть ожидания. «Благодаря сильному восстановительному импульсу и достаточным буферам капитала, мы не ожидаем рецессии по итогам года, лишь замедление темпов роста ВВП до 3,3% с ранее ожидавшихся 4,4%», - говорится в сообщении рейтингового агентства. Неопределенность выше обычного увеличивает рисками для инфляции в этом году и в следующем, также предупредили аналитики S&P.
● Европейские пивоваренные концерны покидают Россию.
Сначала об этом заявил голландский концерн Heineken. Он готов потерять на этом 400 млн евро - концерн заявил, что передаст бизнес новому владельцу, не получив при этом прибыли. «Мы потрясены и глубоко опечалены тем, что война в Украине продолжает развиваться и обостряться», - пишет
компания.
Уходя, Heineken хочет снизить риск «национализации» имущества и обеспечить благополучие сотрудников (компания обещала до конца года выплачивать зарплату 1800 сотрудникам и постараться обеспечить их занятость в будущем).
Позже в понедельник датский концерн Carlsberg принял аналогичное решение - ему в России принадлежит компания «Балтика». «Мы глубоко сожалеем о последствиях этого решения для 8,4 тыс. сотрудников в России», - отмечается в сообщении. Carlsberg не будет учитывать показатели российского бизнеса в выручке и прибыли группы, он будет рассматриваться как актив, предназначенный для продажи.
Ранее мы писали
о том, что эстонский пивоваренный завод Saku Õlletehas отказался от работы на российском рынке, а производитель напитков Liviko не будет поставлять продукцию в Россию и Беларусь и экспортировать ее оттуда.
● Китай высказался против разрушения экономических связей с Россией.
МИД Китая призвал США серьезно относиться к опасениям страны по вопросу санкций против России, сообщает
Bloomberg. «Проблема не в том, кто хочет помочь России обойти санкции, а в том, что нормальные экономические и торговые отношения между странами, включая Китай и Россию, были безосновательно испорчены», - заявил на брифинге представитель МИД Китая Ван Вэньбинь. В Китае, по его словам, считают, что санкции только испортят глобальные экономические перспективы и при этом не повлияют на ход «спецоперации» в Украине.
● Bitcoin впервые за два месяца превысил $47,7 тыс.
Криптовалюты дорожали в понедельник благодаря сдержанному оптимизму инвесторов в отношении нового раунда переговоров между Россией и Украиной. Цена Bitcoin в моменте поднялась на 3,5% до $47,703 тыс., согласно данным CoinDesk. Курс превысил отметку в $47 тыс. впервые за два месяца, пишет
Trading Economics.
В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский сказал российским журналистам, что украинские переговорщики готовы обсуждать нейтральный статус страны. Эти заявления повысили спрос на рисковые активы, включая криптовалюты.
● Страны G7 призывают не выполнять требование России платить за газ рублями.
Это требование - явное нарушение контрактов, заявил министр энергетики Германии Роберт Хабек в понедельник, пишет
Reuters. Хабек уверен, что «платежи в рублях неприемлемы». «Мы будем призывать затронутые решением компании не выполнять требование президента России Владимира Путина», - подчеркнул он.
До этого в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет поставлять газ в случае отказа европейцев платить за топливо в рублях.
Между тем, Еврокомиссия намерена избавиться от российских энергоресурсов лишь к 2027 году. Эти планы одобрены лидерами стран Европейского союза, заявил официальный представитель ЕК Тим Макфи.
● Украина просит у международных партнеров 6 млрд евро.
Об этом сообщил украинский министр финансов Сергей Марченко в интервью Lb.ua
. Ранее МВФ выделил Украине $1,4 млрд в рамках инструмента быстрого финансирования (rapid financing instrument, RFI), они находятся на счетах Госказначейства Украины. «Также у нас есть программа макрофинансовой помощи от Европейского союза на 1,2 млрд евро. И уже за ней получили 600 млн евро двумя траншами по 300 млн евро. Ведем дальнейшие консультации с Европейской комиссией о следующих программах и траншах. От Всемирного банка получили помощь по программе развития development policy loan (DPL) на 312 млн евро», - напомнил министр.
Всемирный банк и страны-партнеры создают трастовый фонд помощи для Украины. К нему уже присоединились Швеция, Нидерланды, Австрия. Так, Швеция готова предоставить гарантий на $50 млн, Нидерланды - на $89 млн, Австрия - на $10 млн. Помимо этого, Украина ведет переговоры с правительством Японии относительно кредитной поддержки минимум на $100 млн.
● Российское независимое издание «Новая газета» закрылось до конца войны.
«Мы получили еще одно предупреждение Роскомнадзора. После этого мы приостанавливаем выпуск газеты на сайте, в сетях и на бумаге - до окончания «специальной операции на территории Украины», - написала
редакция.
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