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Екатерина Мереминская

28 марта 2022 в 15:52 Поделиться:









33-й день войны в Украине: Китай против разрушения экономических связей, европейские пивовары покидают Россию

Фото: LEX VAN LIESHOUT, EPA

Завершаются тридцать третьи сутки с начала вторжения российских войск на территорию Украины. Главные экономические новости к концу сегодняшнего рабочего дня:

Из-за войны в Украине и санкций против России и Беларуси SEB снизил прогноз по росту ВВП Эстонии с 3,2% до 0,6%. SEB SEB ухудшил прогноз экономической ситуации в 2022 году для всех трех стран Балтии. Литовская экономика, по мнению банка, скатится в рецессию - спад на 0,1% (до войны ожидался рост на 3,5%), в Латвии рост сохранится на уровне 1,8% (прежний прогноз - 4,6%).

Прогнозы ухудшены из-за военной операции в Украине, санкций против России и Белоруссии, а также прекращения торговли с этими странами и временных перебоев с поставками.

Ранее Банк Эстонии также предупреждал , что ждет замедления роста ВВП. Тому есть три причины, отмечал экономист Банка Эстонии Каспар Оя: свободная рабочая сила, способствовавшая быстрому росту, заканчивается; инфляция приведет к снижению потребления; кроме того, росту препятствует война, начатая Россией против Украины.

● S&P ухудшило прогноз роста ВВП еврозоны. С негативными прогнозами столкнулись не только страны Балтии. События на Украине, подстегнувшие рост цен на энергоносители, заставили аналитиков S&P пересмотреть ожидания. «Благодаря сильному восстановительному импульсу и достаточным буферам капитала, мы не ожидаем рецессии по итогам года, лишь замедление темпов роста ВВП до 3,3% с ранее ожидавшихся 4,4%», - говорится в сообщении рейтингового агентства. Неопределенность выше обычного увеличивает рисками для инфляции в этом году и в следующем, также предупредили аналитики S&P.

Европейские пивоваренные концерны покидают Россию. Сначала об этом заявил голландский концерн Heineken. Он готов потерять на этом 400 млн евро - концерн заявил, что передаст бизнес новому владельцу, не получив при этом прибыли. «Мы потрясены и глубоко опечалены тем, что война в Украине продолжает развиваться и обостряться», - Сначала об этом заявил голландский концерн Heineken. Он готов потерять на этом 400 млн евро - концерн заявил, что передаст бизнес новому владельцу, не получив при этом прибыли. «Мы потрясены и глубоко опечалены тем, что война в Украине продолжает развиваться и обостряться», - пишет компания.

Уходя, Heineken хочет снизить риск «национализации» имущества и обеспечить благополучие сотрудников (компания обещала до конца года выплачивать зарплату 1800 сотрудникам и постараться обеспечить их занятость в будущем).

Позже в понедельник датский концерн Carlsberg принял аналогичное решение - ему в России принадлежит компания «Балтика». «Мы глубоко сожалеем о последствиях этого решения для 8,4 тыс. сотрудников в России», - отмечается в сообщении. Carlsberg не будет учитывать показатели российского бизнеса в выручке и прибыли группы, он будет рассматриваться как актив, предназначенный для продажи.

Ранее мы писали о том, что эстонский пивоваренный завод Saku Õlletehas отказался от работы на российском рынке, а производитель напитков Liviko не будет поставлять продукцию в Россию и Беларусь и экспортировать ее оттуда.

Китай высказался против разрушения экономических связей с Россией. МИД Китая призвал США серьезно относиться к опасениям страны по вопросу санкций против России, МИД Китая призвал США серьезно относиться к опасениям страны по вопросу санкций против России, сообщает Bloomberg. «Проблема не в том, кто хочет помочь России обойти санкции, а в том, что нормальные экономические и торговые отношения между странами, включая Китай и Россию, были безосновательно испорчены», - заявил на брифинге представитель МИД Китая Ван Вэньбинь. В Китае, по его словам, считают, что санкции только испортят глобальные экономические перспективы и при этом не повлияют на ход «спецоперации» в Украине.

Bitcoin впервые за два месяца превысил $47,7 тыс. Криптовалюты дорожали в понедельник благодаря сдержанному оптимизму инвесторов в отношении нового раунда переговоров между Россией и Украиной. Цена Bitcoin в моменте поднялась на 3,5% до $47,703 тыс., согласно данным CoinDesk. Курс превысил отметку в $47 тыс. впервые за два месяца, Криптовалюты дорожали в понедельник благодаря сдержанному оптимизму инвесторов в отношении нового раунда переговоров между Россией и Украиной. Цена Bitcoin в моменте поднялась на 3,5% до $47,703 тыс., согласно данным CoinDesk. Курс превысил отметку в $47 тыс. впервые за два месяца, пишет Trading Economics.

В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский сказал российским журналистам, что украинские переговорщики готовы обсуждать нейтральный статус страны. Эти заявления повысили спрос на рисковые активы, включая криптовалюты.

Страны G7 призывают не выполнять требование России платить за газ рублями. Это требование - явное нарушение контрактов, заявил министр энергетики Германии Роберт Хабек в понедельник, Это требование - явное нарушение контрактов, заявил министр энергетики Германии Роберт Хабек в понедельник, пишет Reuters. Хабек уверен, что «платежи в рублях неприемлемы». «Мы будем призывать затронутые решением компании не выполнять требование президента России Владимира Путина», - подчеркнул он.

До этого в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет поставлять газ в случае отказа европейцев платить за топливо в рублях.

Между тем, Еврокомиссия намерена избавиться от российских энергоресурсов лишь к 2027 году. Эти планы одобрены лидерами стран Европейского союза, заявил официальный представитель ЕК Тим Макфи.

Украина просит у международных партнеров 6 млрд евро. Об этом сообщил украинский министр финансов Сергей Марченко в интервью Об этом сообщил украинский министр финансов Сергей Марченко в интервью Lb.ua . Ранее МВФ выделил Украине $1,4 млрд в рамках инструмента быстрого финансирования (rapid financing instrument, RFI), они находятся на счетах Госказначейства Украины. «Также у нас есть программа макрофинансовой помощи от Европейского союза на 1,2 млрд евро. И уже за ней получили 600 млн евро двумя траншами по 300 млн евро. Ведем дальнейшие консультации с Европейской комиссией о следующих программах и траншах. От Всемирного банка получили помощь по программе развития development policy loan (DPL) на 312 млн евро», - напомнил министр.

Всемирный банк и страны-партнеры создают трастовый фонд помощи для Украины. К нему уже присоединились Швеция, Нидерланды, Австрия. Так, Швеция готова предоставить гарантий на $50 млн, Нидерланды - на $89 млн, Австрия - на $10 млн. Помимо этого, Украина ведет переговоры с правительством Японии относительно кредитной поддержки минимум на $100 млн.