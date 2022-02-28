Война в Украине: Абрамовича попросили стать посредником на украинско-российских переговорах

Результаты Ignitis за год оказались лучше, чем прогнозировалось

Несмотря на то, что рынки природного газа и электроэнергии в прошлом году были сложными, инвестиции в зеленое направление и новые мощности помогли добиться хороших результатов, пишет концерн.

Несмотря на то, что рынки природного газа и электроэнергии в прошлом году были сложными, инвестиции в зеленое направление и новые мощности помогли добиться хороших результатов, пишет концерн.