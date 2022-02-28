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    Война в Украине: Абрамовича попросили стать посредником на украинско-российских переговорах

    Российский миллиардер Роман Абрамович, по неподтвержденным сообщениям, уже находится в Минске.Фото: Jason Alden, Bloomberg

    Сегодня - пятый день вторжения российских войск в Украину. К концу рабочего дня понедельника ситуация выглядит следующим образом:

    • На границе Украины с Беларусью в Гомельской области продолжаются переговоры делегаций Украины и России, пишет "Украинская правда". Точное место их проведения из соображений безопасности засекречено. Украина заранее объявила, что требует прекращения огня и вывода российских войск с территории страны. Сейчас проходит третий раунд. Удается ли достичь каких-либо договоренностей, пока неясно.
    Российский миллиардер Роман Абрамович сообщил, что к нему обратились представители властей Украины с просьбой стать посредником на переговорах с Россией. С этой целью Абрамович, по неподтвержденным данным, уже прилетел в Беларусь, сообщает Daily Mail. Накануне один из самолетов российского олигарха был замечен на пути в Ригу.
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    Харьков подвергается массированным обстрелам - по данным МВД Украины, российские войска применяют реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град». Местные власти сообщают о десятках погибших и сотнях раненых, передает "Украинская правда".
    • Работа сайтов ряда крупных российских СМИ, в том числе ТАСС, РИА "Новости", "Фонтанка", "Коммерсант", Forbes, "Такие дела", "Известия", "Знак", РБК и E1 в понедельник была нарушена в результате серии кибератак, осуществленных хакерской группировкой Anonymous, пишет Lenta.ru. Ранее группировка объявила России кибервойну из-за нападения на Украину. Некоторые из сайтов (к примеру, "Коммерсант" и РИА "Новости") спустя несколько часов по-прежнему остаются недоступны.
    Россия ограничила полеты авиакомпаниям из 36 стран, в том числе эстонским, в качестве ответной меры на закрытие европейского воздушного пространства для российских самолетов. Основу санкционного списка России составляют страны ЕС. Кроме того, в нем значатся Албания, Великобритания, Канада, Норвегия и британские заморские территории, информирует "Парламентская газета".
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    • По данным военно-морских сил Украины, украинские военные, служившие на острове Змеиный, живы и находятся в российском плену. Ранее сообщалось, что гарнизон острова Змеиный героически погиб, отказавшись сдаться в плен, после чего президент Зеленский пообещал присвоить 13 погибшим морякам звания Героя Украины, сообщает BBC Russian.
    Число жителей Украины, покинувших страну, спасаясь от войны, по уточненным данным Агентства ООН по делам беженцев, в понедельник превысило 500 000 человек, передает ABC News. Большая часть украинских беженцев (свыше 280 000 человек) в настоящее время находится в Польше.
    • Онлайн-сервис краткосрочной аренды жилья AirBNB бесплатно приютит до 100 тысяч беженцев из Украины в Европе, информирует УНИАН. Среди стран, которые упоминаются в пресс-релизе AirBNB, значатся Польша, Германия, Венгрия и Румыния. Программу помощи финансируют непосредственно AirBNB и партнеры компании.

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