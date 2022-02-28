Война в Украине: Абрамовича попросили стать посредником на украинско-российских переговорах
Российский миллиардер Роман Абрамович, по неподтвержденным сообщениям, уже находится в Минске.Фото: Jason Alden, Bloomberg
Сегодня - пятый день вторжения российских войск в Украину. К концу рабочего дня понедельника ситуация выглядит следующим образом:
• На границе Украины с Беларусью в Гомельской области продолжаются переговоры делегаций Украины и России
, пишет "Украинская правда"
. Точное место их проведения из соображений безопасности засекречено. Украина заранее объявила, что требует прекращения огня и вывода российских войск с территории страны. Сейчас проходит третий раунд. Удается ли достичь каких-либо договоренностей, пока неясно.
• Российский миллиардер Роман Абрамович
сообщил, что к нему обратились представители властей Украины с просьбой стать посредником на переговорах с Россией. С этой целью Абрамович, по неподтвержденным данным, уже прилетел в Беларусь, сообщает Daily Mail
. Накануне один из самолетов российского олигарха был замечен на пути в Ригу.
• Харьков подвергается массированным обстрелам
- по данным МВД Украины, российские войска применяют реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град». Местные власти сообщают о десятках погибших и сотнях раненых, передает "Украинская правда"
.
• Работа сайтов ряда крупных российских СМИ, в том числе ТАСС, РИА "Новости", "Фонтанка", "Коммерсант", Forbes, "Такие дела", "Известия", "Знак", РБК и E1 в понедельник была нарушена в результате серии кибератак
, осуществленных хакерской группировкой Anonymous, пишет Lenta.ru
. Ранее группировка объявила России кибервойну из-за нападения на Украину. Некоторые из сайтов (к примеру, "Коммерсант" и РИА "Новости") спустя несколько часов по-прежнему остаются недоступны.
• Россия ограничила полеты авиакомпаниям из 36 стран
, в том числе эстонским, в качестве ответной меры на закрытие европейского воздушного пространства для российских самолетов. Основу санкционного списка России составляют страны ЕС. Кроме того, в нем значатся Албания, Великобритания, Канада, Норвегия и британские заморские территории, информирует "Парламентская газета"
.
• По данным военно-морских сил Украины, украинские военные, служившие на острове Змеиный, живы и находятся в российском плену
. Ранее сообщалось, что гарнизон острова Змеиный героически погиб, отказавшись сдаться в плен, после чего президент Зеленский пообещал присвоить 13 погибшим морякам звания Героя Украины, сообщает BBC Russian
.
• Число жителей Украины, покинувших страну
, спасаясь от войны, по уточненным данным Агентства ООН по делам беженцев, в понедельник превысило 500 000 человек, передает ABC News
. Большая часть украинских беженцев (свыше 280 000 человек) в настоящее время находится в Польше.
• Онлайн-сервис краткосрочной аренды жилья AirBNB бесплатно приютит до 100 тысяч беженцев из Украины
в Европе, информирует УНИАН
. Среди стран, которые упоминаются в пресс-релизе AirBNB, значатся Польша, Германия, Венгрия и Румыния. Программу помощи финансируют непосредственно AirBNB и партнеры компании.
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