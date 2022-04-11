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    Всемирный банк: экономика Украины сократится на 45%, России - на 11%

    По данным Всемирного банка, вторжение России в Украину приведет в нынешнем году к сокращению украинской экономики почти наполовину, или на 45,1%, сообщает Reuters.

    Фермер на тракторе в Николаевской области (снимок сделан в начале апреля 2022 года).Фото: LOUAI-BARAKAT/SIPA
    Экономика России в результате введения западных санкций в отношении российских банков, госпредприятий и различных учреждений сократится в 2022 году на 11,2%, передает Reuters.
    Как предполагают экспорты Всемирного банка, сокращение ВВП в восточноевропейском регионе, включающем Украину, Беларусь и Молдову, в целом достигнет 30,7%.
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    Прогноз экономического роста в регионе Центральной Европы, включающем Болгарию, Хорватию, Венгрию, Польшу и Румынию, снижен на 2022 год с 4,7% до 3,5% - в том числе из-за притока беженцев и повышения цен на сырьевые товары.
    Как отмечается в отчете Всемирного банка, из-за войны более половины предприятий Украины были вынуждены закрыться, остальные работают с гораздо меньшей производительностью.
    Закрытие судоходства в Черном море привело к тому, что экспорт зерна из Украины сократился на 90%, общий объем экспорта - наполовину.
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    Кроме того, продолжающиеся военные действия полностью нарушили сельскохозяйственную деятельность во многих районах Украины, что неизбежно отразится на урожае.
    Предварительные оценки ущерба, нанесенного инфраструктуре страны (к началу марта речь шла о 100 млрд долларов), на сегодня уже сильно устарели, поскольку военные действия до сих пор продолжаются.
    В перспективе, по оценке Всемирного банка, дальнейшая эскалация военных действий может привести к сокращению ВВП Украины на 75%, России - на 20%.

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