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    Эстония пожертвовала более 12 млн евро на гуманитарную помощь Украине

    Львов, Украина. Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

    Жители Эстонии, государственный и частный секторы, пожертвовали в общей сложности более 12 млн евро на гуманитарную помощь Украине.

    Министерство иностранных дел пожертвовало Украине более одного миллиона евро в качестве гуманитарной помощи. Штаб гуманитарной помощи при министерстве за время своей работы получил более 60 запросов о помощи в сферах продовольственной помощи, здравоохранения и временного жилья, сообщает пресс-служба министерства.
    По словам министра иностранных дел Эвы-Марии Лийметс, из-за войны России более 12 миллионов человек в Украине нуждаются в гуманитарной помощи и, к сожалению, гуманитарная катастрофа усугубляется: «За пять недель количество людей, нуждающихся в гуманитарной помощи, выросло почти до такого же уровня как за десять лет в Сирии, где сегодня в гуманитарной помощи нуждаются более 13 миллионов человек».
    «Россия в своих атаках убивает и ранит невинных людей. Жители, вынужденные покинуть свои дома, должны жить без крова, воды, еды и других предметов первой необходимости. Понятно, что гуманитарные потребности людей, более месяца страдающих от ужасов войны, растут и останутся таковыми еще долгое время. Именно поэтому наш штаб гуманитарной помощи усердно продолжит работать над тем, чтобы необходимая помощь дошла до людей Украины», — добавила Лийметс.
    Министр отметила, что жители Эстонии, государственный и частный секторы оказали огромную поддержку украинскому государству и народу – в общей сложности на гуманитарную помощь было пожертвовано более 12 миллионов евро. Доля министерства иностранных дел составляет более одного миллиона евро. Более, чем за месяц работы штаб гуманитарной помощи Украине помог с координированием больших отправок от государственных учреждений, предприятий и НКО, чтобы ответить на запросы Украины о продовольственной помощи, временном жилье и медицинской помощи.
    Министерство иностранных дел, например, совместно с Продуктовым банком Эстонии отправили в Украину детское питание, овсянку, мясные консервы, супы и другую готовую еду. Большая часть продовольственной помощи направляется непосредственно в Украину, где ее получает Продуктовый банк Украины. Готовятся еще четыре партии продовольственной помощи во Львов и Чернигов.
    В сотрудничестве с Chemi-Pharm и Государственным центром оборонных инвестиций в Львовскую областную больницу поступили необходимые дезинфицирующие средства для мытья рук, поверхностей и оборудования, предназначенные как для больниц, так и простых граждан. Всего было отправлено более 13 000 литров дезинфицирующих средств на сумму 35 000 евро. Готовятся еще несколько отправок с различными медицинскими средствами для помощи Украине.
    Министерство иностранных дел направило в Украину более 5 000 одеял, подушек и матрацов для организации временного убежища. Сейчас комплектуется различная компьютерная техника по просьбе министерства образования Украины.
    При необходимости штаб гуманитарной помощи также помогает с транспортом, чтобы обеспечить доставку отправок с помощью в Украину или на польские промежуточные склады. Для того, чтобы ознакомиться с гуманитарной ситуацией в Польше делегация министерства иностранных дел и спасательного департамента посетили Варшаву, и поговорили с польскими учреждениями об их работе по оказанию помощи украинскому народу и военным беженцам.

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