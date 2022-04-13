Поделиться:

Эстонский финансово-технологический ИТ-стартап привлек 11 млн евро

Соучредитель и генеральный директор Montonio Маркус Лембер.Фото: Montonio

Эстонский финансово-технологический стартап Montonio привлек 11 млн евро, которые собирается вложить в разработку технологий, выход на новые рынки и увеличение команды, пишут Ituudised.

Montonio предлагает техническое решение для оплаты и доставки в интернет-магазинах малых и средних предпринимателей. За год платежные решения Montonio были внедрены более чем в 3000 интернет-магазинов. Компания охватывает 10% платежного рынка стран Балтии.
Вчера стартап объявил, что привлек 11 миллионов евро от инвестиционных фондов Index Ventures, Tera Ventures, ffVC и Superangel. Для возглавившего раунд Index Ventures это является третьей инвестицией в Эстонии после Skype и Wise.
Привлеченные деньги компания направит в первую очередь на разработку продуктов и создание новых решений. Кроме того, планируется набрать новых сотрудников и выйти на новые рынки. На данный момент Montonio ведет деятельность в странах Балтии и Польше.
Платформа Montonio предоставляет онлайн-продавцам единый интерфейс, через который доступен ряд различных услуг: прием платежей, рассрочка, услуга «купи сейчас-плати позже», оформление доставки и так далее.
Соучредитель и генеральный директор Montonio Маркус Лембер отмечает, что малым продавцам приходится самим комбинировать множество различных решений, чтобы обеспечить удобство покупателю: «Это приводит к более высоким затратам и плохому клиентскому опыту. Мы решили это изменить».
К концу года стартап планирует увеличить количество сотрудников с 25 до примерно ста человек. Montonio была основана в 2018 году Карелем Наппусом, Кристофером Турменом, Маркусом Лембером, Хенриком Ранком, Карлом Кристьяном Каллусте и Расмусом Ыйсма. Штаб-квартира компании находится в Таллинне, офисы - в Латвии, Литве и Польше.

Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

Поделиться:

Биржа? Облигации? Новый инвестор? Porto Franco ищет 60 миллионов евро
Alexela построит СПГ-терминал в сотрудничестве с Infortar
Инвестор Тоомас: не жди, чтобы купить недвижимость, а покупай и жди
Влияние санкций
«Война больно ударит по карману, но голодать Эстонии не придется»
Украина и Россия - одни из крупнейших в Европе поставщиков зерновых. Война подняла цены на этом рынке в несколько раз, из-за чего говорят об опасности голода. В эстонской компании Letofin считают эти страхи преувеличенными, и даже рассчитывают в этом году получить корма из Черниговской области.
Украина и Россия - одни из крупнейших в Европе поставщиков зерновых. Война подняла цены на этом рынке в несколько раз, из-за чего говорят об опасности голода. В эстонской компании Letofin считают эти страхи преувеличенными, и даже рассчитывают в этом году получить корма из Черниговской области.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Подписка на дополнительные акции Saunum была превышена в 3,5 раза
Вчера завершилась подписка на дополнительную эмиссию акций производителя каменок для сауны Saunum. В подписке приняло участие 2402 инвестора, которые подписались на 244 733 акции.
Вчера завершилась подписка на дополнительную эмиссию акций производителя каменок для сауны Saunum. В подписке приняло участие 2402 инвестора, которые подписались на 244 733 акции.
Все новости для инвесторов
Инвестор
Инфляция в США не отступает
Из-за роста цен на бензин и продукты питания в марте инфляция в США выросла на 8,5%. Данные подтверждают ожидания Федеральной резервной системы, которая предпримет более агрессивные действия для сдерживания роста цен.
Из-за роста цен на бензин и продукты питания в марте инфляция в США выросла на 8,5%. Данные подтверждают ожидания Федеральной резервной системы, которая предпримет более агрессивные действия для сдерживания роста цен.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Борьба за Елисейский дворец и не только
Российская агрессия против Украины, конечно, не станет определяющим фактором итогов президентских выборов во Франции, но ее влияние на них несомненно, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Российская агрессия против Украины, конечно, не станет определяющим фактором итогов президентских выборов во Франции, но ее влияние на них несомненно, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Все мнения
Mнение
Борьба за Елисейский дворец и не только
Российская агрессия против Украины, конечно, не станет определяющим фактором итогов президентских выборов во Франции, но ее влияние на них несомненно, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Российская агрессия против Украины, конечно, не станет определяющим фактором итогов президентских выборов во Франции, но ее влияние на них несомненно, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Все мнения
Эпицентр
Отказ от российского газа: скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается
Хотя правительство Эстонии и приняло решение отказаться от российского газа, есть риск, что оно будет реализовано далеко не сразу и не полностью. Препятствий много - начать хотя бы с того, что окупаемость СПГ-терминала в Палдиски под вопросом.
Хотя правительство Эстонии и приняло решение отказаться от российского газа, есть риск, что оно будет реализовано далеко не сразу и не полностью. Препятствий много - начать хотя бы с того, что окупаемость СПГ-терминала в Палдиски под вопросом.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: жёлтые футболки, левацкие идеи
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Контент-маркетинг
Конференции и обучение
Конференции и обучение