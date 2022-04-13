Эстонский финансово-технологический ИТ-стартап привлек 11 млн евро
Соучредитель и генеральный директор Montonio Маркус Лембер.Фото: Montonio
Эстонский финансово-технологический стартап Montonio привлек 11 млн евро, которые собирается вложить в разработку технологий, выход на новые рынки и увеличение команды, пишут Ituudised.
Montonio предлагает техническое решение для оплаты и доставки в интернет-магазинах малых и средних предпринимателей. За год платежные решения Montonio были внедрены более чем в 3000 интернет-магазинов. Компания охватывает 10% платежного рынка стран Балтии.
Вчера стартап объявил, что привлек 11 миллионов евро от инвестиционных фондов Index Ventures, Tera Ventures, ffVC и Superangel. Для возглавившего раунд Index Ventures это является третьей инвестицией в Эстонии после Skype и Wise.
Привлеченные деньги компания направит в первую очередь на разработку продуктов и создание новых решений. Кроме того, планируется набрать новых сотрудников и выйти на новые рынки. На данный момент Montonio ведет деятельность в странах Балтии и Польше.
Платформа Montonio предоставляет онлайн-продавцам единый интерфейс, через который доступен ряд различных услуг: прием платежей, рассрочка, услуга «купи сейчас-плати позже», оформление доставки и так далее.
Соучредитель и генеральный директор Montonio Маркус Лембер отмечает, что малым продавцам приходится самим комбинировать множество различных решений, чтобы обеспечить удобство покупателю: «Это приводит к более высоким затратам и плохому клиентскому опыту. Мы решили это изменить».
К концу года стартап планирует увеличить количество сотрудников с 25 до примерно ста человек. Montonio была основана в 2018 году Карелем Наппусом, Кристофером Турменом, Маркусом Лембером, Хенриком Ранком, Карлом Кристьяном Каллусте и Расмусом Ыйсма. Штаб-квартира компании находится в Таллинне, офисы - в Латвии, Литве и Польше.
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