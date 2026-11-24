Назад Экс-главу Нарвского горсобрания Михаила Стальнухина подозревают в торговле влиянием Как сообщила прокуратура, бывшего председателя Нарвского горсобрания Михаила Стальнухина подозревают в торговле влиянием. Сегодня Департамент полиции безопасности проводит по этому делу обыски.

По первоначальной версии следствия, Михаил Стальнухин предложил двум членам фракции Центристской партии выйти из нее. Взамен политик обещал повлиять на выбор директора Нарвского языкового лицея, чтобы один из них мог снова претендовать на эту должность.

Уголовное производство началось летом. С тех пор следователи уточняли обстоятельства, изложенные в заявлении о преступлении.

Департамент полиции безопасности ведет расследование по части 1 статьи 298¹ Пенитенциарного кодекса. Расследованием руководит отдел окружной прокуратуры по экономическим и коррупционным преступлениям.