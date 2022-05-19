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19 мая 2022 в 13:56 Поделиться:









Европарламент одобрил отмену торговых барьеров на импорт товаров из Украины

После утверждения Советом ЕС украинские товары можно будет ввозить в ЕС без оплаты пошлин. Фото: Shutterstock

Европарламент поддержал временную отмену торговых барьеров на импорт всех украинских товаров в ЕС. За это решение на пленарном заседании в Брюсселе в четверг, 19 мая, проголосовали 515 евродепутатов, 32 были против, еще 11 воздержались, сообщает корреспондент DW.

Теперь этот регламент о либерализации торговли с Украиной должен утвердить Совет ЕС. После этого упрощенный режим торговли будет действовать на протяжении одного года.

Это решение предусматривает отмену пошлин на те украинские промышленные товары, на которые они еще действуют, системы входных цен на фрукты и овощи, а также тарифных квот на беспошлинный ввоз сельскохозяйственной продукции. То есть, все украинские товары можно будет ввозить в ЕС без оплаты пошлин.

Антидемпинговые пошлины, введенные на украинские товары на протяжении этого года, не будут взиматься даже после завершения действия регламента.