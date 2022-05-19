Ночное заседание в Рийгикогу: дополнительный бюджет наконец одобрен

Анатомия переговоров: что происходит с СПГ-терминалом
Казалось бы, Эстония нашла ответ, как обеспечить себе энергетическую безопасность при отказе от российского газа – арендовать плавучий терминал, который мог бы базироваться в порту Палдиски. Однако проект всё ещё окутан туманом неизвестности. Компании и государство увязли в переговорах.
Казалось бы, Эстония нашла ответ, как обеспечить себе энергетическую безопасность при отказе от российского газа – арендовать плавучий терминал, который мог бы базироваться в порту Палдиски. Однако проект всё ещё окутан туманом неизвестности. Компании и государство увязли в переговорах.