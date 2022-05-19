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    Ночное заседание в Рийгикогу: дополнительный бюджет наконец одобрен

    Депутаты Рийгикогу на заседании, которое продолжалось до раннего утра, одобрили дополнительный бюджет на 2022 год, сообщает ERR.

    Заседание в Рийгикогу затянулось до раннего утра (иллюстративное фото).Фото: Лийз Трейманн
    Общий объем дополнительного бюджета в результате принятых поправок достиг 878 млн евро, информирует ERR.

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