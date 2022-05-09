  • Поделиться:

    Перевозчики – об акцизе на топливо: настало время министру сдержать свое обещание

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    На прошлой неделе для всех людей, использующих моторное топливо или в большой мере зависящих от него, были опубликованы две важные новости. Во-первых, Европейский Союз ввел эмбарго на российскую нефть. Во-вторых, Латвия временно отказалась от своих обязательств по смешиванию биотоплива. По оценке транспортно-логистических компаний, если министр финансов Эстонии не сдержит данного им обещания об изменении топливной политики, то это приведет к оживлению приграничной торговли.

    Читайте также
    19 апреля 2022
    Акциз на "синий" дизель будет снижен
    Уже пятицентовая разница в цене на заправках вынуждает эстонских перевозчиков заправляться в Латвии. Однако латыши надеются снизить цену на 12–14 центов. Всё это - доходы, недополученные в государственный бюджет Эстонии, пишет Херкки Китсинг, член правления Ассоциации логистики и экспедирования Эстонии (ELEA).
    Обсуждение дополнительного бюджета государства подходит к концу на следующей неделе, и сейчас действительно настает время, чтобы принять правильное решение и снизить акциз на топливо. Несколько недель назад министр финансов пообещала, что Эстония отреагирует соответствующим образом, если соседние страны решат изменить свою топливную политику. Сейчас Латвия сделала сильный шаг, и сектор хотел бы посмотреть, были ли эти слова сказаны министром серьезно.
    В то время министр пообещала, что государство внимательнее рассмотрит вопрос, когда в рост цен вмешаются соседние страны. Сейчас Латвия уже приняла собственное решение, и, насколько нам известно, практически все европейские страны уже внедрили свои решения или, по крайней мере, серьезно рассматривают варианты снижения исключительно высоких цен на топливо. Нам даже не нужно предсказывать, что это будет означать для государства, если мы ничего не предпримем. Мы знаем это точно, потому что уже прошли тот этап, когда акциз в Эстонии был выше, чем где бы то ни было.
    Во-первых, страна потеряла миллионы из-за того, что перевозчики заправляли свои баки за пределами Эстонии. Однако еще больше миллионов было потеряно, поскольку эстонские предприятия потеряли конкурентоспособность из-за высоких акцизных сборов, и большая часть эстонского рынка была проиграна иностранным компаниям.
    В ноябре прошлого года Рийгикогу принял решение отменить запланированное на 2022 год повышение акциза на дизельное топливо. После этого статистика внешней торговли показала, что благодаря более низкому акцизу сектор шоссейных перевозок за три месяца принес государству в 7 раз больший доход, чем средний доход сектора за последние четыре года с более высоким акцизом.
    Министры заявили, что любое снижение налогов также потребует дохода для компенсации. Однако в отношении последнего снижения акциза у государства и Департамента статистики есть конкретные данные о том, как снижение акцизного налога принесло государству гораздо больше налоговых поступлений в виде возвратившего себе конкурентоспособность сектора. Не говоря уже о том, что более уязвимое население больше не сможет заправить топливный бак своего автомобиля из-за высоких цен, чтобы ездить на работу.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме

План по размещению беженцев: пособия арендодателям и контейнерные дома
Очередная налоговая схема: прокуратура намерена взыскать с топливных компаний миллионы
Украинская компания Тедера объявила о паузе в выплате кредитов
Влияние санкций
«Совкомфлот» из-за санкций может продать треть своего флота
Крупнейшая судоходная компания России «Совкомфлот» планирует продать часть своих судов из-за введенных в отношении нее западных санкций, сообщает The Bell.
Крупнейшая судоходная компания России «Совкомфлот» планирует продать часть своих судов из-за введенных в отношении нее западных санкций, сообщает The Bell.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Вкус биржи: юных трейдеров снёс старый добрый хардкор?
Как всегда, в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда, в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Передовица ДВ: сказка о потерянном времени (и сжиженном газе)
Месяц назад новость о том, что Эстония отказывается от российского газа, облетела весь мир. Нашу страну благодарил президент Украины Владимир Зеленский, Эстонию приводили в пример как принципиальное и ответственное государство, готовое поступиться своими интересами ради солидарности с друзьям и союзникам.
Месяц назад новость о том, что Эстония отказывается от российского газа, облетела весь мир. Нашу страну благодарил президент Украины Владимир Зеленский, Эстонию приводили в пример как принципиальное и ответственное государство, готовое поступиться своими интересами ради солидарности с друзьям и союзникам.
Все мнения
Эпицентр
Сумеют ли нефтяные гиганты вписаться в "зеленый поворот"?
Крупнейшие нефтекомпании мира соревнуются между собой в том, кто быстрее перейдет c добычи и переработки нефти на производство возобновляемой энергии. Что ждет их в будущем? Сумеют ли нефтяные гиганты остаться на плаву в условиях "зеленого поворота"?
Крупнейшие нефтекомпании мира соревнуются между собой в том, кто быстрее перейдет c добычи и переработки нефти на производство возобновляемой энергии. Что ждет их в будущем? Сумеют ли нефтяные гиганты остаться на плаву в условиях "зеленого поворота"?
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: юных трейдеров снёс старый добрый хардкор?
Как всегда, в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда, в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение