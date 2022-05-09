Перевозчики – об акцизе на топливо: настало время министру сдержать свое обещание

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На прошлой неделе для всех людей, использующих моторное топливо или в большой мере зависящих от него, были опубликованы две важные новости. Во-первых, Европейский Союз ввел эмбарго на российскую нефть. Во-вторых, Латвия временно отказалась от своих обязательств по смешиванию биотоплива. По оценке транспортно-логистических компаний, если министр финансов Эстонии не сдержит данного им обещания об изменении топливной политики, то это приведет к оживлению приграничной торговли.

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Уже пятицентовая разница в цене на заправках вынуждает эстонских перевозчиков заправляться в Латвии. Однако латыши надеются снизить цену на 12–14 центов. Всё это - доходы, недополученные в государственный бюджет Эстонии, пишет Херкки Китсинг, член правления Ассоциации логистики и экспедирования Эстонии (ELEA).

Обсуждение дополнительного бюджета государства подходит к концу на следующей неделе, и сейчас действительно настает время, чтобы принять правильное решение и снизить акциз на топливо. Несколько недель назад министр финансов пообещала, что Эстония отреагирует соответствующим образом, если соседние страны решат изменить свою топливную политику. Сейчас Латвия сделала сильный шаг, и сектор хотел бы посмотреть, были ли эти слова сказаны министром серьезно.

В то время министр пообещала, что государство внимательнее рассмотрит вопрос, когда в рост цен вмешаются соседние страны. Сейчас Латвия уже приняла собственное решение, и, насколько нам известно, практически все европейские страны уже внедрили свои решения или, по крайней мере, серьезно рассматривают варианты снижения исключительно высоких цен на топливо. Нам даже не нужно предсказывать, что это будет означать для государства, если мы ничего не предпримем. Мы знаем это точно, потому что уже прошли тот этап, когда акциз в Эстонии был выше, чем где бы то ни было.

Во-первых, страна потеряла миллионы из-за того, что перевозчики заправляли свои баки за пределами Эстонии. Однако еще больше миллионов было потеряно, поскольку эстонские предприятия потеряли конкурентоспособность из-за высоких акцизных сборов, и большая часть эстонского рынка была проиграна иностранным компаниям.

В ноябре прошлого года Рийгикогу принял решение отменить запланированное на 2022 год повышение акциза на дизельное топливо. После этого статистика внешней торговли показала, что благодаря более низкому акцизу сектор шоссейных перевозок за три месяца принес государству в 7 раз больший доход, чем средний доход сектора за последние четыре года с более высоким акцизом.

Министры заявили, что любое снижение налогов также потребует дохода для компенсации. Однако в отношении последнего снижения акциза у государства и Департамента статистики есть конкретные данные о том, как снижение акцизного налога принесло государству гораздо больше налоговых поступлений в виде возвратившего себе конкурентоспособность сектора. Не говоря уже о том, что более уязвимое население больше не сможет заправить топливный бак своего автомобиля из-за высоких цен, чтобы ездить на работу.