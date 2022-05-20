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Цены производителей промышленной продукции выросли в годовом сравнении на треть

Индекс цен производителей промышленной продукции в апреле 2022 года вырос по сравнению с мартом на 2,8%, в сравнении с апрелем прошлого года - на 31,8%, сообщает Департамент статистики.

Значительное влияние на индекс в сравнении с апрелем 2021 года оказало повышение цен в производстве электро- и теплоэнергии.Фото: Лийз Трейманн
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эвели Шокман, больше всего в сравнении с апрелем 2021 года на индекс повлияло повышение цен в производстве электро- и теплоэнергии, в деревообработке и производстве изделий из древесины, а также в производстве изделий из металла и продуктов питания.

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