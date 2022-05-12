  • Поделиться:

    Численность населения Эстонии выросла за счет иммиграции

    В 2021 году в Эстонию на проживание прибыло на 7043 человека больше, чем уехало.Фото: Liis Treimann

    По данным Департамента статистики, на 1 января 2022 года численность населения Эстонии составила 1 331 796, или на 1728 человек больше, чем год назад. В прошлом году в Эстонии родились 13 272 ребенка и умерли 18 587 человек. По данным миграции, в Эстонию прибыли 19 524, а уехал из страны 12 481 человек, сообщает пресс-служба департамента.

    По словам ведущего аналитика Департамента статистики Терье Трасберг, в прошлом году количество смертей было чрезвычайно высоким – на 5315 больше, чем рождений: «Высокая смертность и остававшаяся в последние годы на одном уровне рождаемость обусловили негативный естественный прирост населения. В противовес этому сальдо миграции вновь оказалось положительным – в Эстонию на проживание прибыло на 7043 человека больше, чем отсюда уехало».
    Количество рождений осталось на прежнем уровне, количество смертей значительно увеличилось
    В прошлом году родилось 13 272 ребенка, что соответствует уровню предыдущего года, но при этом на 800 детей меньше, чем в 2019 году, когда родилось 14 099 детей. «По сравнению с последними двумя годами перед пандемией уменьшилось количество первых, вторых и третьих детей, но увеличилось количество рождений четвертых и более детей. Если посмотреть на возраст матерей, то увеличилось количество женщин, родивших первого или второго ребенка в возрасте 30–44 лет», – пояснила Трасберг.
    В прошлом году ушли из жизни 18 587 человек. За последнее десятилетие число смертей сохранялось в промежутке 15 000–16 000 и годовые колебания оставались примерно в пределах 300. «Однако показатель прошлого года был исключительным – в последний раз смертность была такой высокой в 1997 году», – уточнила она.
    За счет естественного прироста в прошлом году население уменьшилось на 5315 человек. Лишь в Тартуском уезде естественный прирост был положительным. «В целом можно сказать, что естественный прирост отрицательный по всей Эстонии, в том числе и в крупных городах. Единственными исключениями являются волости вокруг крупных городов, такие как Раэ и Сауэ возле Таллинна, а также Луунья и Камбья вокруг Тарту», – сказала аналитик.
    Сальдо миграции было положительным, а иммиграция была самой высокой за последние годы
    В 2021 году в Эстонию мигрировало 19 524 человека, а уехал из страны 12 481 человек, то есть приехало на треть больше, чем уехало – сальдо миграции остается положительным седьмой год подряд. Большинство мигрантов были гражданами Эстонии, миграционное сальдо которых после годичного перерыва вновь стало положительным. В основном в Эстонию прибывают из Финляндии и Украины, а уезжают в Финляндию.
    Данные переписи будут опубликованы 1 июня
    С 1 июня Департамент статистики начнет публиковать результаты переписи населения 2021 года. Данные переписи можно использовать, в частности, чтобы выяснить, как за последние 20 лет изменился возраст рождения первого ребенка, сколько процентов жителей страны считают себя эстонцами, на каких родных языках говорят в Эстонии и как за последние два десятилетия изменился процент родившихся не в Эстонии.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое

Тяжелобольной бизнесмен ищет покупателя для своей компании. Но приобрести ее никто не спешит
Пеэтер Коппель: время не инвесторов, но спекулянтов
Alexela построит причал и арендует СПГ-терминал без господдержки
Влияние санкций
Кризис ударил по дорожному строительству: лидер рынка прогнозирует банкротства и увольнения
Необходимого для дорожного строительства битума в Эстонии почти не осталось: из России и Беларуси он больше не поступает, литовский завод находится на ремонте, а запасы основного поставщика исчерпаны. Об этом сообщил председатель правления компании по строительству инфраструктуры Trev-2 Group Свен Пертенс.
Необходимого для дорожного строительства битума в Эстонии почти не осталось: из России и Беларуси он больше не поступает, литовский завод находится на ремонте, а запасы основного поставщика исчерпаны. Об этом сообщил председатель правления компании по строительству инфраструктуры Trev-2 Group Свен Пертенс.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Оборот и прибыль Hepsor в первом квартале упали
Продажи и прибыль девелопера Hepsor в первом квартале сильно снизились, так как за период было закончено мало проектов, но их число должно увеличиться в третьем и четвертом кварталах. В этом году предприятие должно начать строительство 383 квартир.
Продажи и прибыль девелопера Hepsor в первом квартале сильно снизились, так как за период было закончено мало проектов, но их число должно увеличиться в третьем и четвертом кварталах. В этом году предприятие должно начать строительство 383 квартир.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Мертсина: значительный рост импорта был обусловлен быстрым ростом цен
В марте экспорт товаров из Эстонии увеличился на 35%, в том числе товаров эстонского происхождения – на 29%. При этом произошёл сильный рост реэкспорта. В первом квартале экспорт товаров, эстонского происхождения увеличился почти на четверть. Хотя экспортные цены в марте выросли на 24%, по предварительным оценкам, объём экспорта товаров эстонского происхождения увеличился умеренно, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.
В марте экспорт товаров из Эстонии увеличился на 35%, в том числе товаров эстонского происхождения – на 29%. При этом произошёл сильный рост реэкспорта. В первом квартале экспорт товаров, эстонского происхождения увеличился почти на четверть. Хотя экспортные цены в марте выросли на 24%, по предварительным оценкам, объём экспорта товаров эстонского происхождения увеличился умеренно, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.
Все мнения
Эпицентр
Очередная налоговая схема: прокуратура намерена взыскать с топливных компаний миллионы
Топливные компании, годами возглавлявшие ТОП налоговых должников Эстонии, вновь в центре скандала: прокуратура подозревает бизнесмена Айна Полму и его подельников в очередной налоговой схеме и намерена взыскать с них 4 миллиона евро.
Топливные компании, годами возглавлявшие ТОП налоговых должников Эстонии, вновь в центре скандала: прокуратура подозревает бизнесмена Айна Полму и его подельников в очередной налоговой схеме и намерена взыскать с них 4 миллиона евро.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Учительница из Украины: наших детей никогда не покинет страх
Учительница математики, физики и астрономии Светлана Мищенко нашла в Эстонии и работу для себя, и возможность продолжать преподавать украинским детям.
Учительница математики, физики и астрономии Светлана Мищенко нашла в Эстонии и работу для себя, и возможность продолжать преподавать украинским детям.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение