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12 мая 2022 в 6:51 Поделиться:









Численность населения Эстонии выросла за счет иммиграции

В 2021 году в Эстонию на проживание прибыло на 7043 человека больше, чем уехало. Фото: Liis Treimann

По данным Департамента статистики, на 1 января 2022 года численность населения Эстонии составила 1 331 796, или на 1728 человек больше, чем год назад. В прошлом году в Эстонии родились 13 272 ребенка и умерли 18 587 человек. По данным миграции, в Эстонию прибыли 19 524, а уехал из страны 12 481 человек, сообщает пресс-служба департамента.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Терье Трасберг, в прошлом году количество смертей было чрезвычайно высоким – на 5315 больше, чем рождений: «Высокая смертность и остававшаяся в последние годы на одном уровне рождаемость обусловили негативный естественный прирост населения. В противовес этому сальдо миграции вновь оказалось положительным – в Эстонию на проживание прибыло на 7043 человека больше, чем отсюда уехало».

Количество рождений осталось на прежнем уровне, количество смертей значительно увеличилось

В прошлом году родилось 13 272 ребенка, что соответствует уровню предыдущего года, но при этом на 800 детей меньше, чем в 2019 году, когда родилось 14 099 детей. «По сравнению с последними двумя годами перед пандемией уменьшилось количество первых, вторых и третьих детей, но увеличилось количество рождений четвертых и более детей. Если посмотреть на возраст матерей, то увеличилось количество женщин, родивших первого или второго ребенка в возрасте 30–44 лет», – пояснила Трасберг.

В прошлом году ушли из жизни 18 587 человек. За последнее десятилетие число смертей сохранялось в промежутке 15 000–16 000 и годовые колебания оставались примерно в пределах 300. «Однако показатель прошлого года был исключительным – в последний раз смертность была такой высокой в 1997 году», – уточнила она.

За счет естественного прироста в прошлом году население уменьшилось на 5315 человек. Лишь в Тартуском уезде естественный прирост был положительным. «В целом можно сказать, что естественный прирост отрицательный по всей Эстонии, в том числе и в крупных городах. Единственными исключениями являются волости вокруг крупных городов, такие как Раэ и Сауэ возле Таллинна, а также Луунья и Камбья вокруг Тарту», – сказала аналитик.

Сальдо миграции было положительным, а иммиграция была самой высокой за последние годы

В 2021 году в Эстонию мигрировало 19 524 человека, а уехал из страны 12 481 человек, то есть приехало на треть больше, чем уехало – сальдо миграции остается положительным седьмой год подряд. Большинство мигрантов были гражданами Эстонии, миграционное сальдо которых после годичного перерыва вновь стало положительным. В основном в Эстонию прибывают из Финляндии и Украины, а уезжают в Финляндию.

Данные переписи будут опубликованы 1 июня

С 1 июня Департамент статистики начнет публиковать результаты переписи населения 2021 года. Данные переписи можно использовать, в частности, чтобы выяснить, как за последние 20 лет изменился возраст рождения первого ребенка, сколько процентов жителей страны считают себя эстонцами, на каких родных языках говорят в Эстонии и как за последние два десятилетия изменился процент родившихся не в Эстонии.