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    Elering и Gasgrid заключили соглашение о совместной аренде СПГ-терминала

    Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

    Эстонский и финский газовые системные операторы Elering и Gasgrid Finland заключили в среду соглашение о сотрудничестве о совместной аренде плавучего терминала сжиженного природного газа (СПГ).

    Согласно этой договоренности, Elering и Gasgrid создадут необходимую для эксплуатации терминала инфраструктуру, при этом эстонская компания оплатит соответствующие расходы в Эстонии, а финская - в Финляндии. Расходы на аренду терминала на 20% будет оплачивать Elering, а на 80% - Gasgrid, что соответствует доле потребления поставляемого с терминала газа в Эстонии и Финляндии, пишет rus.err.ee.
    По нынешнему плану, плавучий СПГ-терминал доставят к концу года в Эстонию, где он останется до тех пор, пока в Финляндии не появится техническая готовность для его приема. По словам председателя правления Elering Таави Вескимяги, переговоры с владельцем плавучего терминала продвигаются по плану с целью обеспечить его прибытие в регион к концу года.

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