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8 июня 2022 в 12:58 Поделиться:









Законопроект о снижении акциза на бензин направлен на второе чтение

Согласно проекту, ставка акциза должна быть снижена до минимального уровня по ЕС, то есть до 359 евро на 1000 литров. Фото: Liis Treimann

В среду финансовая комиссия Рийгикогу направила на второе чтение проект, призванный снизить акциз на бензин до минимального уровня Европейского Союза. Для потребителей это должно означать падение цен примерно на 25 центов за литр на АЗС.

Текущая ставка акциза на неэтилированный бензин составляет 563 евро на 1000 литров топлива. Согласно проекту, ставка акциза должна быть снижена до минимального уровня по ЕС, то есть до 359 евро, пишет rus.err.ee.

По словам исполнительного директора Эстонского союза топливных компаний Марта Раамата, максимальное снижение акцизного сбора означает, что цена литра бензина на АЗС будет дешевле на 24,48 цента, поскольку с акцизного сбора также высчитывается налог с оборота.

Первоначально проект, инициированный Isamaa в марте, предполагал снижение ставки акциза на один год, но затем партия отозвала эти предложения о поправках – теперь в законопроекте временного ограничения нет.