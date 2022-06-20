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dv.ee

20 июня 2022 в 5:42 Поделиться:









Цены производителей промышленной продукции выросли за год на треть

Индекс цен производителей промышленной продукции в мае 2022 года повысился по сравнению с апрелем на 3,1% и по сравнению с маем прошлого года – на 33,7%.

Значительное влияние на индекс оказал рост цен в деревообрабатывающей промышленности. Фото: Андрас Кралла

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Гермо Валгенберга, по сравнению с маем прошлого года больше всего на индекс оказал влияние рост цен в производстве электро- и теплоэнергии, в деревообработке и в производстве изделий из древесины, а также в производстве продуктов питания и изделий из металла.