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    Хозяева терминала в Силламяэ будут ходатайствовать перед ЕС об отмене санкций

    Фото: Raul Mee

    Российская корпорация «Еврохим», дочка которой EuroChem Terminal Sillamäe OÜ владеет портовым терминалом в Силламяэ, будет ходатайствовать о снятии санкций перед Еврокомиссией. Производитель минеральных удобрений надеется возобновить поставки на европейский рынок.

    Как сообщает Reuters, в корпорации надеются убедить ЕС снять санкции по примеру Швейцарии. Ранее европейские государства внесли в «черный список» фактического бенефициара Еврохима Андрея Мельниченко. Тот, в свою очередь, покинул пост в совете директоров производителя удобрений и передал акции предприятия своей супруге Александре. Швейцарские власти сочли такой маневр достаточным для снятия ограничений, однако Еврокомиссия придерживается иного мнения.

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